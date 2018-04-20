BAŞKAN AKSU’DAN KENT KONSEYİNE ZİYARET

Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu Giresun Kent Konseyini ziyaret etti.



Başkan Aksu Kent Konseyinin kurucu başkanı olduğunu hatırlatarak: ‘’ Konseyin çalışmalarını yakından takip ediyorum. Kent Konseyi Giresun adına büyük bir kazançtır. Bizlere sunduğu projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Yaptığı başarılı çalışmaların devamını diliyorum’’ dedi.



Kent Konseyi Başkan N. Uğur Karaibrahimoğlu ise Başkan Aksu’ya ziyaretinden dolayı teşekkür etti.



Konsey Başkanı N. Uğur Karaibrahimoğlu ile Giresun’un sorunları ile ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunan Belediye Başkanı Kerim Aksu daha sonra konsey binasından ayrıldı.