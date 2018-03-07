Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

Aydın'ın 'Oto lastikçi kadın efe'si

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, oto lastikçi Deniz Işık (37), muhasebeci olarak girdiği sektörü sevince, azimle çalışarak, patron oldu. Işık, müşterilerin işletmeye geldiğinde karşılarında kadın görünce şaşırdıklarını...

Aydın'ın 'Oto lastikçi kadın efe'si

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, oto lastikçi Deniz Işık (37), muhasebeci olarak girdiği sektörü sevince, azimle çalışarak, patron oldu. Işık, müşterilerin işletmeye geldiğinde karşılarında kadın görünce şaşırdıklarını söyledi.

Liseyi 19 yıl önce bitirdikten sonra oto lastikçi firmasında muhasebeci olarak işe başlayan Deniz Işık, sektörü sevince işin pazarlamasını yaptı. Bir süre sonra oto lastiği satışı da yapmaya başlayan Işık, kendi iş yerini açarak, patron oldu. Işık, 4 yıldır hizmet verdiği Efeler ilçesindeki iş yerinde, 2 de erkek oto lastik ustasına iş verdi.

Sektörde kendine güvendiğini dile getiren Deniz Işık, işe 1999 yılında, bir lastik firmasında muhasebeci olarak başladığını, lastikçiliğin kadın için çok farklı olmasına rağmen hoşuna gittiğini söyledi. Işık, "Lastik satış ve pazarlamasını yapmaya başladım. 2014 yılında, burada kendi işletmemi açtım. Lastik sektörü genelde erkeklerin çalıştığı bir iştir. Dıştan bakarsanız aslında çok zor bir meslektir. Ben bir kadın olarak bu işi çok iyi yaptığımı düşünüyorum. İş yerimde lastik sökme takma ve balans ayarı yapmayı da öğrendim. Bu sektörde de kadınların bu işi yaptığını herkesin görmesini istedim. Kendime güveniyorum, kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok" dedi.

'HELAL OLSUN' DİYORLAR

Görenlerin kendisini takdir ettiğini anlatan Deniz Işık, "Müşteriler, buraya geldiklerinde bir kadını karşılarında gördükleri zaman çok şaşırıyorlar. Bana 'Helal olsun Deniz Hanım, siz bu işi yapıyorsunuz' diyorlar" diye konuştu. 
Hayatta her zaman çalıştığını ve çalışmaya da devam edeceğini vurgulayan Işık, kadınların sadece 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde değil, her gün düşünülmesinden yana olduğunu söyledi. Deniz Işık, "Kadına her zaman değer verilmelidir. Tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Anahtar Kelimeler:
Aydının Oto Lastikçi Kadın Efesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314