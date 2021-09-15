AKP Giresun'da İlçe teşkilatlarına Tatlı(!) ziyaret
Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı bu hafta da Güce, Doğankent ve Tirebolu teşkilatlarıyla bir araya geldi.
Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı bu hafta da Güce, Doğankent ve Tirebolu teşkilatlarıyla bir araya geldi. Her hafta olduğu gibi, ilçe teşkilatlarıyla bir araya gelen İl Başkanı Tatlı, Güce, Doğankent ve Tirebolu
teşkilatlarına 2023 hedefleri doğrultusunda nasıl ilerlenmesini, sunum ve istatistiklerle anlattı.
Sunumda; teşkilatların ilçelerdeki camileri, ilçe kurumlarını, yaşlı ve engelli merkezini, şehit ve gaziler derneğini, öğrenci yurtlarını ve esnaf dükkanlarını en az bir defa olmak üzere ziyaret edilmesi
gerektiğinin altını çizen il başkanı, teşkilatların ilçeleriyle iç içe olursa başarının yakalanacağını belirtti.
Yoğun katılımın sağlandığı toplantılarda, ilçelerdeki sorunları da dinleyen İl Başkanı Kenan Tatlı, bazı sıkıntıların olabileceğini ama bu sıkıntıların çözüm noktasının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve
AK Parti olduğunu söyledi.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016