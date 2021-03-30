Giresun'un Görele ilçesinde İçişleri Bakanlığı tarafında trafikte yayaların geçiş üstünlüğüne yönelik ‘Yayalar Kırmızı Çizgimiz’ uygulaması hayata geçirildi. Yurt genelinde başlatılan etkinlikle kavşak giriş ve çıkışlarıyla, yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlama, geçmek üzere olan yayalara durarak ilk geçiş hakkı verilme farkındalığının oluşturulması hedeflendi.

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, ilçede yapılan etkinliğe katılarak sürücülere ‘Yayalar Kırmızı Çizgimiz’ olsun diyerek uyarıda bulunarak, yaya geçitlerine kırmızı çizgi çizdi.

Uygulamada Belediye Başkanı Tolga Erener, çocuklarla birlikte "Yaya önceliği kırmızı çizgimiz" mesajı verirken, “Sürücüler, trafik ışığının bulunmadığı yaya ve okul geçitlerinde önceliği yayalara vermek, trafik ışığının bulunduğu yerlerde ise trafik ışığına göre davranmak zorundadır. Yayalarımız trafik ışığının olmadığı yaya ve okul geçitlerinde önceliğin kendilerinde olduğunu trafik ışığının bulunduğu yerlerde ise trafik ışığına göre hareket etmeleri gerektiğini bilmeleri gerekmektedir. İnsanlarımız trafikte sürücü, yolcu ve yaya olarak bulunur. Bu üç unsura baktığımız zaman içlerinde en korunmasız olanlar yayalardır. Yayalarımızın karıştığı trafik kazalarında ve bu kazalarda yaşanan can kayıplarını azaltmak amacıyla kurallara harfiyen uymamız gerekmektedir” dedi.