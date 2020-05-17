Ünlü şefler Sağlık Çalışanları için mutfakta

Tuzla Belediyesi’nin Covid – 19 sebebiyle Vefa Sosyal Destek kapsamında 65 yaş üzeri ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve Tuzla Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarına yönelik hazırladığı sıcak yemek organizasyonuna bu kez Türkiye’nin usta aşçıları ve şefleri de destek oldu. ‘Sen Güvende Kal’ sloganı ile bir araya gelen ünlü şefler, Tuzla Belediyesi’ne ait aşevinde gıda mühendisleri tarafından hazırlanan menülerindeki yemekleri hazırladı.

Türkiye’nin ünlü şeflerinden olan, Yaren Çarpar, Mihta Yıldırımtaş, Umut Karakuş, Can Aras, Aslan Çalışgan, Sinan Büdeyri, Zeynep Kılıç, Türev Uludağ, Fehmi Samancı, Esat Özata, Selen Kırımcan, Bülent Alpaslan, Burak Dokuzlardan’ın hazırladığı birbirinden leziz yemekler, gıda dağıtım kriterlerine uygun olarak Tuzla Belediyesi Aşevi’nde ambalajlanarak güvenli biçimde Tuzla Belediyesi ekipleri tarafından ihtiyaç sahiplerinin ve sağlık çalışanlarının adresine teslim edildi.Günlük olarak yaklaşık 2.000 kişiye sıcak yemeğin ulaştırıldığı organizasyonda, ünlü şefler Tuzla Belediyesi Aşevi Mutfağı’na gönüllü olarak girdiler. Şefler tarafından hazırlanan yemeklere de Pınar Süt, Lezita Tavuk – Yağ, Reis Bakliyat gibi gıda sektörünün öncü markaları da kaliteli ürünleri ile destek sundu.

“Talepler arttıkça, yardımlarımız artacak”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: “İhtiyaç sahiplerimize ve salgınla baş etme konusunda çetin bir mücadele veren değerli sağlık çalışanlarımıza el uzatmak amacıyla çıktığımız yolda, bize desteklerini sunan değerli şeflerimize ve organizasyonumuzda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Her gün yaklaşık 15 kişiden oluşan gönüllü ekibimiz, yaklaşık 2.000 ihtiyaç sahibine ve sağlık çalışanın kapısına kadar gidip, yemeklerini güvenli bir şekilde teslim ediyor. Talepler arttıkça bu sayıda artacak. İlçemizde bu dönemde özellikle gıda konusunda hiçbir vatandaşımızı mağdur etmek istemeyiz. Tuzla Belediyesi olarak salgından önce de yıllardır ihtiyaç sahiplerine, 65 yaş üstü büyüklerimize, öğrencilerimize her gün yemek yapıp götürüyorduk. Tuzlalı vatandaşlarımıza verdiğimiz destekleri sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.