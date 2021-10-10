SP ‘Tirebolu İlçe Kongresi’ yoğun ilgi

Saadet Partisi Tirebolu İlçe Teşkilatı kongresi Belediye Düğün Salonunda yapıldı.Kongreye İl Başkanı Abdulkadir Bektaş, İl Müfettişi Ömer Öztürk, Çanakçı Belediye

Başkanı Av. Tuncay Kasım ve teşkilat mensupları katıldı.

İl Başkanı Abdulkadir Bektaş, Tirebolu İlçe Başkanı Ayhan İnal’a ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek başladığı konuşmasında zor bir dönemden geçildiğinin altını

çizerek; “artık çözülmesi çok basit meselelerin bile bir sorun haline geldiğini görüyoruz.

Öğrencilerin barınması ile ilgili basit şeyler AKP hükümetinin liyakatsiz ve ehliyetsiz olarak atadığı yöneticiler yüzünden bir kangren haline geldi. Barınma sorununun tek sorumlusu

yöneticiler olmasına rağmen kimse görevinden alın(a)madı.

Hala fındık fiyatları ile ilgili bir istikrar yakalayamayan bunu bir kangren haline dönüştüren bir AKP hükümet klasiği ile karşı karşıyayız.

Giresun’a gelen yatırımları engellemeye çalışan ve bunu çözülmesi güç bir sorun haline getiren bir hükümet sistemi ile karşı karşıyayız. Artık yönetemediğini kabul etmeyen –edemeyen- AKP yöneticilerine sesleniyorum, ya kendinizi değiştirin, ya da gidin.” dedi. Tek Liste ile gidilen seçimde Ayhan İnal başkanlığında yeni yönetim kurulu şu

isimlerden oluştu.

Ayhan İnal, Hidayet Yiğit, Ahmet Ergül, Ziya Kandemir, Ziya Yalçın, Fathi sarıbudak, Özgün Kurt, Mustafa İnal, Nezir Kerim, Ali Kamat, Gökhan Gündüz, Kadir Efe, Ömer Bostan, İlhan Yiğit, İsmail Kamat, İdris Kamat, H. İbrahim Karakaya, Mustafa Kısacık, Bayram Kılıç, Mustafa Köse, Temel Bal, Kemal Ekinci