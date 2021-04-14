Şırnak'ta Jeotermal su kaynaklarına dikkat!

Şırnak ili Güçlükonak ilçesi sınırlarında bulunan jeotermal kökenli sıcak su kaynaklarının, bölgede halk tarafından çok rağbet gördüğünü ve tarihi Belkısana Kaplıcası olarak bilindiğini belirten Şırnak Üniversitesi Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. M. Tahir Nalbantçılar, Şırnak’ın kömürün yanı sıra sıcak su kaynaklarının da değerlendirilmesi gereken önemli bir yeraltı kaynağı olduğunu ifade etti.

“Jeotermal su kaynaklarının farklı alanlarda kullanılması durumunda Şırnak’a ve bölgeye ciddi bir ekonomik katkı sağlanacak” diyen Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Nalbantçılar, şu bilgileri verdi:

"Şırnak ta Güçlükonak ilçesindeki suyun 63,5 oC sıcaklığa sahip olması nedeniyle yoğun bir şekilde mevcut tesislerde kür merkezi ve havuzlarda yararlanılmaktadır. Şırnak Valiliği İl Özel İdaresi tarafından kaplıca alanının rehabilitasyonu çalışmaları esnasında yeni su kaynakları ortaya çıkmıştır. Yapılacak çalışmalarla kaplıca bölgesinde yeni hamam ve rekreasyon alanı oluşturulması amaçlanmaktadır.

Bölgedeki geniş tarım arazileri, uygun iklim ve ulaşım ağlarının uygun koşulları, seracılık faaliyeti için çok ekonomik bir alternatif sunma potansiyeline sahip olmakla birlikte şu an için buna mevcut kaynakların debisi yeterli değildir. Ek araştırmalar ve etütler yapılması halinde belirlenecek yeni alanlarda sondaj denemeleri ile sıcaklık ve debi artışlarıyla elde edilecek suyla seracılık teşvik edilebilir."