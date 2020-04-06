Pazar alışverişinde vatandaşlara bedava maske

Her geçen gün dünyada ve ülkemizde etkisini hızla artırmaya devam eden koronavirüsüne karşı önlemler arttırılıyor.

Bu kapsamda koronavirüs salgınına karşı etkin bir mücadele ortaya koyan Giresun Belediyesi, toplu alanlarda maske takılmasının zorunlu hale getirilmesinin ardından pazar yerinde vatandaşlara ve pazarcı esnafına tıbbi maske dağıttı.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nun talimatlarıyla harekete geçen Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler; pazar yerlerinde sağlıklı bir alışveriş ortamı sunabilmek için pazar yeri giriş ve çıkış noktalarında maske dağıtırken, sağlık tedbirleri konusunda da uyarılarda bulundu. Maske takmayan kişiler ise kesinlikle pazar yerlerine alınmıyor.

Zabıta ekipleri, ayrıca pazarcı esnafına simit, peynir gibi kahvaltılık ürünler de dağıtırken, pazarcılar bu jestten dolayı son derece mutlu kaldılar.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu yaptığı açıklamada: “Hemşehrilerimizin kendilerini koronavirüs riskinden korumaları için pazarcı kardeşlerimiz ve vatandaşlarımıza maske dağıttık. Vatandaşlarımızın herhangi bir sağlık sorunu yaşamamaları için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Sizlerden ricamız, zorunda kalmadıkça evden çıkmamanız. Çıkmak zorundaysanız da sosyal mesafenizi korumanızdır. Bu süreçte sağlık tedbirlerimizi almaya lütfen özen gösterelim. En önemli tedbir risk almamaktır.” dedi.