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ORC Milletvekillerinin performansını araştırdı; Giresun'da Sabri Öztürk

ORC Araştırma şirketi Karadeniz’de araştırma yaptı, Milletvekillerinin performansını ölçtü sonuçları açıkladı. Giresun’dan Sabri Öztürk çıktı

YEREL HABERLER 23.11.2020, 22:38 Murat Aydın
ORC Milletvekillerinin performansını araştırdı; Giresun'da Sabri Öztürk

ORC Araştırdı, Giresun'dan Sabri Öztürk Çıktı

ORC Araştırma şirketi Karadeniz’de araştırma yaptı, Milletvekillerinin performansını öçtü sonuçları açıkladı. Ak Parti Giresun Milletvekili Av. Sabri Öztürk kendi seçim bölgesinde ilk sırada yer alırken Karadeniz genelinde başarılı Milletvekillileri arasında ilk üç arasına girdi.

ORC Araştırma şirketi Karadeniz’de araştırma yaptı, Milletvekillerinin performansını ölçtü sonuçları açıkladı. Giresun’dan Sabri Öztürk çıktı

Ak Parti Giresun Milletvekili Av. Sabri Öztürk kendi seçim bölgesinde ilk sırada yer alırken Karadeniz genelinde başarılı Milletvekillileri arasında ilk üç arasına girdi.

ORC Araştırma Şirketi tarafından yapılan 27.dönem milletvekilleri performans ölçümünde; Karadeniz bölgesinde en başarılı milletvekilleri arasında Giresun’dan Ak Parti Giresun Milletvekili Av. Sabri Öztürk çıktı.

Siyasete çekirdekten başlayan ve teşkilatların her kademesinde görev yapan, İl Başkanlığı görevinde bulunan, sanat ile siyaset arasında denge kuran, zor bir coğrafyada siyaset yapıp başarı merdivenlerini ağır ağır çıkan, mütevazi kimliği ile insanlarla beşerî münasebetleriyle dikkat çeken, sanatın yanında, edebiyat, şiir ve nesirle de uğraşan aslına bakılırsa bir koltukta birkaç karpuz birden taşıyan Milletvekili Sabri Öztürk’ün bu başarısının tesadüf olmadığı ORC Araştırma Şirketi tarafından da tescillenmiş oldu. Emeği ve gayreti kamuoyu araştırma şirketleri tarafından teste tabi tutuldu, başarılı bir performansı ortaya çıktı. ORC araştırma şirketi doğru bir araştırma yaptığı sonuçlarda kendini belli ediyor.

Açtığı sergilerle sanatıyla, siyasetiyle ilimizi temsil etmekte ve sanatını uluslararası arenaya daha sıkça taşıması Giresun’u evrensel dünyada sanatsal yönüyle örnek göstereceği aşikâr görünüyor.

Avrupa’da sanatın kalbi Paris’te, Berlin’de, İtalya’da batı ülkelerinde eserlerini sergilemesi bekleniyor.

#SabriÖztürk
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