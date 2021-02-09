Mustafa Dündar, Güce Belediyesini ziyaret etti

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Güce Belediye Başkanı Aytekin Boduroğlu’na iadeyi ziyarette bulundu. Bursaspor maçı öncesi Giresun’a gelen Bursa’nın merkez ilçesi konumundaki 1 Milyon nüfusa sahip Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar beraberindeki heyet ile Güce Belediye Başkanı Aytekin Boduroğlu’nu makamında ziyaret ederek ilçe hakkında bilgiler aldı.



Bursa’da yaşayan Güceliler ile sıkı iletişim halinde olduklarını belirten Mustafa Dündar, “Sizlere Bursa’da yaşayan Güceli hemşehrilerimizin selamlarını getirdik. Bundan sonra da Güce Belediyesi ile de irtibatımızı koparmayarak bağlarımızı kuvvetlendireceğiz” dedi..

Güce Belediye Başkanı Aytekin Boduroğlu’da ziyaretten duymuş olduğu memnuniyeti dile getirerek; “Güceli hemşerilerimiz gittikleri her bölge önemli izler bırakmışlar. Bursa’da yaşayan hemşerilerimizin varlığı ile Osmangazi Belediye Başkanımız bugün bizlere ziyarette bulundu. Kendisi görüş alışverişinde bulunarak, bilgi ve deneyimlerini dinledik. Bundan böyle ikili iletişimlerimizi daha da artıracağız” dedi.



Ziyarette Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra Başkan Yardımcıları Giresunlu hemşerilerimiz Yücel Beşli, Kenan Kır, Meclis üyeleri İsmail Akdoğan ve Korkut Aktaş, Özel Kalem Müdürü Orhan Mollasalih, Bursa Giresunlular Derneği Başkan Vekili Mustafa Ateş, Bursa Espiyeliler Dernek Başkanı Abdullah Beşli, Bursa’da yaşayan Güceli İş Adamları Halil Demirtaş ve Adnan Kara hazır bulundular.

Haber: Erdal Avcı