Muhtar Mahallesindeki heyelan tehlikesine çüzüm istiyor

Alucra'nın Babapınar Mahallesinde kar sularıyla zemininde gevşeme olan kayalar, mahallede büyük tehlike saçıyor.

Alucra Babapınar Mahallesinde bahar mevsiminde kar sularıyla zemininde yumuşama olan kayalıklar mahalle sakinlerine büyük tehlike saçıyor.

Devlet birimlerine heyelan tahlikesiyle ilgili başvuru yaptığını ancak bir sonuç alamadığını ifade eden Mahalle Muhtarı Kemal Çamlıtepe, "Birşeyler yapılması için illa ki birilerinin ölmesi mi lazım" diye tepkisini dile getirdi.

Muhtar Çamlıtepe, "Mahallemizde belli bir ölçüye kadar koruyucu istinat duvarları yapıldı lakin tamamlanmadı. Giresun AFAD İl Müdürlüğüne defaatle müracatta bulunmamıza rağmen bir çözüm üretilmedi. Dün mahalle sakinlerimizden Aslan Erilli'nin evine çarparak maddi zarar vermiştir. Özellikle bahar aylarında bu kayalar mahalle sakinlerimizi çok tedirgin ediyor, Sayın Valimizden Sayın Kaymakamımızdan bilhassa Giresun AFAD yetkililerinden bu konuda bir tedbir alınmasını, olası bir can ve mal kaybına neden olmadan bu soruna çare bulunmasını mahalle halkı olarak rica ediyoruz." diye konuştu.

Muhtar Çamlıtepe belli bir bölgeye kadar yapılan koruma duvarlarına 2019 baharında yaklaşık 1 ton ağırlığında bir kaya parçası takılarak mahalle içine ulaşamadan durduğunu ileterek yarım kalan duvarın tamamlanmasını istedi.

Kaynak: Kadir Bekiroğlu / Alucrahaber.com