Millete kaşıkla verip kepçeyle alma devam ediyor!

Yeniden Refah Partisi Giresun İl Başkanlığında Haftalık Olağan Toplantı yapıldı. Toplantıda söz alan Yeniden Refah Partisi Giresun İl Sekreteri Emrah Dik AKP iktidarını eleştirirken, "bunlar kaşıkla verip kepçeyle alıyorlarlar" dedi. Dik, "Genel Başkanımız Muhammet Fatih Erbakan’ın da söylediği gibi bunlar millete kaşıkla verip kepçe ile alıyorlar. Açıklanan Cumhurbaşkanı kararına göre, akaryakıt ürünlerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) yüzde 54, yüzde 78 ve yüzde 189 oranında artırıldı" diye akaryakıt ürünlerine yapılan zammın altını çizdi.

Dik şunları söylemdi: ÖTV miktarı 95 oktan benzinde litre başına 0.86 TL’den 1.33 TL’ye, 98 oktan benzinde 1.03 TL’den 1.58 TL’ye çıkarıldı. ÖTV miktarı litre başına motorinde 0.72 TL’den 1.29 TL’ye çıkarılırken bütan, propan ve motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılan LPG’de 0.28 TL’den 0.81 TL’ye yükseltildi.



Geçen yılın son 7 ayında akaryakıt ürünlerinden ‘15.5 milyar TL’ ÖTV tahsilatı yapıldığına göre, bu ÖTV artışıyla bu senenin kalan 7 ayında akaryakıt ürünlerinden yaklaşık ‘30 milyar TL’ ÖTV tahsilatı yapılacak. Yeniden Refah Partisi Giresun İl Sekreteri Emrah Dik Sözlerine şöyle devam etti.



"Büyük reklamlarla anlata anlata bitiremedikleri tam kapanma desteği olarak esnafa verilecek olan 4.5 milyar TL’lik hibe, ÖTV artışıyla 2 ayda vatandaştan tahsil edilecek demektir.

Ayrıca yaklaşık 15 aydır süren salgın döneminde milyonlarca esnafımıza ve vatandaşımıza verilen bütün sözde desteklerin toplamı da, bu yeni ÖTV zammıyla önümüzdeki aylarda 83 milyondan tamamen geri alınacak. Yani vatandaşa verilen sözüm ona destekler, yine vatandaşın cebinden fazlasıyla geri alınmış olacak.

Hükümetlerin görevi vatandaşa kaşığın ucuyla verip sapıyla çıkarmak değil, ilave kaynak üretmek ve bu kaynakla halkına gerçek manada katkı sağlamak, vatandaşının refah seviyesini artırmaktır."