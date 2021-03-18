Mansur Yavaş’ın Twitch yayını izlenme rekoru kırdı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Twitch platformunda Pelin Baynazoğlu ile canlı yayını 300 binden fazla anlık izleyici sayısına ulaştı. 20 bin TL'den fazla toplanan gelirin 'Yeşilin Başkenti' projesine bağışlanacağı bildirildi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, canlı yayın platformu Twitch’te Pelin Baynazoğlu’nun (Pqueen) yayın konuğu oldu. Yavaş'ın katıldığı saatte ortalama canlı izlenme sayısı 300 bini aşan yayın, izlenme rekoru kırdı.
Yavaş'ın katıldığı canlı yayından 20 bin TL'yi aşan bir gelir elde edildi. Eelde edilen 20 bin TL’yi aşan gelir, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı ‘Yeşilin Başkenti’ projesine bağışlanacak.
Yavaş, “Sevgili Pelin’e ve Twitch yayınımızı izleyerek canlı yayın rekoru kırmamıza vesile olan, Yeşilin Başkenti projemize destekte bulunan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Ankara’mızı sizin fikirleriniz ışığında yönetmeyi ve daima sizleri dinlemeyi sürdüreceğim. İyi ki varsınız” dedi.
Mansur Yavaş, geçtiğimiz günlerde Z kuşağı diye tabir edilen gençlerin ağırlıklı olarak kullandığı Tiktok ve Twitch platformlarına katıldığını duyurmuştu.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016