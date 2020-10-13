İABB, Türkiye çapında faliyette

Ankara ESki Beleriye Başkanlarından Murat Karayalçın tarafından kurulan İç Anadolu Belediyeler Birliği faliyetlerini sürdürüyor. Türkiye genelinde belediyelere bir çatı olmayı amaçlayan Birliğin Genel Serkeretire Salim Çoruk, birliğe tüm siyasi partilere üye olan belediye başkanlarının yönettiği belediyelerin üye olduğunu vurguladı. Çoru; "İç Anadolu Belediyeler Birliği (İABB), 1991 yılında, dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Murat Karayalçın tarafından kuruldu. 29 yıldır yalnızca İç Anadolu’daki il ve ilçe belediyelerinin değil; Ege’den Akdeniz’e ve Güneydoğu’dan Doğu Karadeniz illerine kadar çok sayıda belediyeyi bünyesinde barındırarak büyüme devam ediyor" ifadesini kullandı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın başkanlığını yürüttüğü İABB’nin faaliyetlerini fiilen yürüten Genel Sekreter Salim Çoruk, Birliğin kamu kurumu olma özelliği taşıdığını kaydetti. Çoruk, birliğe bütün siyasi partilerin belediye başkanlarının ayırt etmeksizin üye olduğuna dikkat çekerek, “AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, BBP, hatta DP’li üye belediyemiz bile var. Gelene ‘Hoş geldin’ demekten başka bir şey demiyoruz. Çünkü ‘Birlik’ten güç doğar’” dedi.

Salim Çoruk. şunları söyledi:

Yerelde çok büyük hizmetlerimiz oluyor. Belediye Başkanı arkadaşlarımız sağolsunlar bizleri onurlandırıyorlar. Dünyanın birçok yerinde belediye hizmetlerini yakından takip ettim; bu edindiğim bilgileri hizmet yerelde başkanlarımıza aktarıyoruz. Mesele 7 - 11 Ekim tarihlerinde Antalya'da Belediye Başkanlarımızla etkili ve verimli toplantılar gerçekleştirdik. Özellikle millet olarak zor günler geçirdiğimiz şu dönemde her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Bizler birlik olarak Fethi Yaşar Başkanlığında burda büyük bir aileyi oluşturduk. Yardım ve yardımlaşmada sınır tanımıyoruz. Hizmetin en kalitelisini sunmaya devam ediyoruz. Kırklareli Ahmetbey Belediyemizde de Sayın Belediye Başkanımız hayranlıkla izlediğimiz hizmetlerde bulunuyor. Bizlerde bir nebze de olsa katkı sunduysak çok mutlu oluyoruz. Bu güzel ödül için hem başkanımıza hem de Ahmetbey halkına sonsuz teşekkürler. Bizler birlikte varız.