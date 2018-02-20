Güce Gürağaçlılar keşkek geleneğini sürdürüyor

Bursa’da kurulu bulunan Bursa Giresun Güce Gürağaç Derneğinin geleneksel hale getirdiği Keşkek Şenliğinin 2. geçtiğimiz hafta Emek Yakup Aktaş Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Derneğin Kadın Kolları tarafından el emeği göz nuru olarak hazırlanan Keşkek, Pancar Sarması ve Helvadan oluşan Giresun Menüsü gelen davetlilere ikram edildi.

KEŞKEK GELENEĞİMİZİ BURSA’DA YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ

Bursa Giresun Güce Gürağaç Derneği Başkanı Salim Erol yapmış olduğu konuşmasında; “2015 yılında kurulan derneğimiz 3 senedir Bursa’da Faaliyet göstermektedir. Derneğimiz Bursa ve Giresun da halkımız ile birlikte iftar ve kahvaltı programları düzenlemiştir. Bu senede birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek için Orta Asya’dan günümüze uzanan, fakirliğin ve yoksulluğun zirvede olduğu yıllarda bölüşerek paylaşmayı simgeleyen Keşkek yemeği geleneğimizi Bursa’da yaşatmak için Keşkek Şenliğimizin 2.cisini gerçekleştiriyoruz” dedi.

EĞİTİME ÖNEM VERİYORUZ

Dernek olarak eğitime önem vermeye çalıştıklarını belirten Dernek Başkanı Salim Erol “Derneğimizin gelirlerinin büyük bölümünü öğrenci kardeşlerimize ayırıyoruz. Toplamda 21 Öğrencimize Burs olarak yaklaşık 25 Bin TL’mizi onlara aktarmışız. Tabiki de tüm bunları sizlerin vermiş olduğu üye aidatı ve bağışlarınız ile sağladık. Öğrencilerimiz sizin çocuklarınız, yeğenleriniz ve köylülerinizdir. Sizlere bu konudaki desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Sunumunu Erdal Avcı ve Yasin Burak Akbaş’ın yaptığı programda, Ali Akbaş ve Turan Çam hocanın okumuş olduğu Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile duygu dolu anlar yaşandı.

Keşkek Şenliğine Ak Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Çömez ve Başkan Vekili Mustafa Ateş, Ak Parti Osmangazi Kadın Kolları Başkanı Zeynep Kurt, Ak Parti İl Kadın Kolları, Osmangazi Belediye Meclis Üyesi, Turgay Büyükoğlu ve Mehmet Emin Yalçın, Bursa Giresunlular Derneği Başkanı Yılmaz Özdemir, Yağlıdere Dernek Başkanı Ali Kılıç, Espiye Dernek Başkanı Nazım Aycı, Doğankent Derneği Başkanı Osman Alim, Doğankent Söğütağzı Köyü Derneği Başkanı Hikmet Yaldız, Espiye Seydiköyü-Gümüşdere Dernek Başkanı Kemal Topal, Espiye Avluca Köyü Dernek Başkanı Eyüp Aktaş, Espiye Ericek Köyü Dernek Başkanı Seyfettin Kurt, Espiye Taflancık Köyü Dernek Başkanı Kazım Kara, Güce Boncukçukur Köyü Dernek Başkanı ve Kent Gazetesi köşe yazarı Yakup Çukur, Gümüşhane Kürtün Söğüteli Köyü Derneği Başkanı Yakup Gündoğdu ve çok sayıda davetli katıldı.

Program emekli imam hitap Ekrem Kibar’ın yapmış olduğu dua ile son bulurken bu seneki Gürağaç Köyü Keşkek Ağaları ise yapılan açık artırmada derneğe katkılarını sunan İş Adamları İbrahim Atbaş, Remzi Atbaş, Mehmet Dur ve Fatih Yılmaz oldu. Ayrıca Derneğin Kadın Kollarına Keşkek Şenliğine sağlamış oldukları katkılardan dolayı Plaket takdim edildi.

Erdal Avcı / Bursa