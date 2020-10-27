Gölbaşı'ında pedallar sağlıklı yarınlar için!

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, hayata geçirdiği mega projeler ile fark yaratıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş birliği ile hayata geçecek olan bisiklet yolu projesinin detaylarını paylaşan Şimşek “Ankara’ya bisiklet köprüsü kuruyoruz. Ankaralılar doğa ile iç içe pedallarını çevirebilecek” dedi.

Hayata geçecek olan projenin detaylarını paylaşan Başkan Ramazan Şimşek “Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız iş birliğinde hayata geçireceğimiz projemiz ile bisiklet köprümüzü ve bisiklet yolumuzu vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Toplamda 39.27 km bisiklet yolu inşa edeceğiz. Projemiz tüm detayları ile tamamlandı. İller Bankası’na teslimini sağladık. İlk etabın çalışmalarını da tamamladık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile İlbank’a ve meclis üyelerimize bu süreçte verdikleri katkıları sebebiyle teşekkür ederiz” açıklamasında bulundu.

Doğa ile iç içe bisiklet sürülecek

Hayata geçecek projenin Gölbaşı’nın çevresi ile uyum içinde tasarlanacağını kaydeden Ramazan Şimşek “Vatandaşlarımızın doğa ile iç içe bisikletlerini sürerken onlara Gölbaşımızın güzellikleri de eşlik edecek. Yaptığımız projemiz ile bisiklet sürme organizasyonlarına hatta müsabakalara da ev sahipliği yapmayı amaçlıyoruz. Pedallar sağlıklı yaşam için Gölbaşımızda çevrilecek” dedi. “Bisiklete bindiğimizde trafik ve çevre gürültüsü yerine ne mi göreceğiz” diyen Başkan Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’de sadece Gölbaşımızda yetişen sevgi çiçekleri arasında bisiklet sürme, Millet bahçesinin içerisinden geçerek doğa ile kucaklaşma, Eymir’e uzanan yolculuk.”

Bisiklet yolu güzergahları

Hayata geçecek proje sayesinde vatandaşların şehrin gürültüsünden uzakta bisiklet sürebileceklerini söyleyen Ramazan Şimşek “Bisiklet yolu güzergahımız 1. Bölge; Eymir Yolu Güzergahı, 2. Bölge; Gölbaşı Şehir Parkı, Eymir Mahallesi Toki Konutları Güzergahı, 3. Bölge; Gölbaşı Spor Yerleşkesi, Mogan Deresi, Atatürk Sahil Parkı Güzergahı, 4. Bölge; Atatürk Sahil Parkı, Ankara Üniversitesi Gölbaşı 50.Yıl Yerleşkesi Güzergahı, 5. Bölge; Mogan Deresi Regülatörü, Mogan Park Güzergahı,6. Bölge; Haymana Yolu Bulvarı Güzergahı,7. Bölge; Mogan Gölü Güneyi Çökek Bataklığı Güzergahı,8. Bölge; Ankara Konya Yolu Karaoğlan Kavşağı, Ankara Vilayetler Evi Güzergahı olarak planlandı. Projesi hazırlanmış bisiklet yolu güzergahımız Mogan Doğu Kıyısı ve Gölbaşı Millet Bahçesi, mevcut bisiklet yolu güzergahımız ise Gölbaşı Şehir Park” ifadelerini kullandı