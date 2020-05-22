Giresunlular Bayırbucak Türkmenlerini Unutmadı

Sivil toplum kuruluşları arasında çalışkan ve aktif olanların içinde yer alan Ataşehir Giresunlular Derneği yardımlarına devam ediyor. Dernek Başkanı Fatih Yelekoğlu ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu (Korona Pandemisi) başladığından bu zamana kadar yaklaşık 80 gündür arazideler. Özelikle Ataşehir Kızılay’ının yönetiminde olan Başkan Yelekoğlu bu kurumunun çalışmalarına bizzat katılırlarken dernek yönetimi de onu yalnız bırakmıyor. Geçtiğimiz günlerde gerek yardım kolisi gerekse Ramazan ayının girmesiyle birlikte sıcak pide dağıtımı yaptılar.

Yelekoğlu ve ekibi ülke sınırlarında yaşayan mağdur ve mazlum göçmenleri de unutmadılar. Hatay Yayladağı’nda bulunan geçici barınma merkezide yaşayan Bayırbucak Türkmenlerine yardım

ulaştırıldı. Oradaki kardeşlerimize de el uzatıldı. Başkan Fatih Yelekoğlu, “Daha gidilecek el uzatılacak çok yerler var.

Ataşehir Giresunlular Derneği, her daim yapması gerekeni yapıyor. Yaptığımız tüm yardımları kendi cebimizden yapıyoruz. Mevla’m katkı yapan dostlarımızın hayırlarını kabul eylesin. Hepsinden Allah razı olsun. Biz Ataşehir’de bir aileyiz” dedi.

Haber: Aydın Kömürcü