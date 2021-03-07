Giresun'da Eski Ticaret Lisesi Şehir Müzesi oluyor

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, eski Giresun Ticaret Meslek Lisesinin tarihi binasında, Şehir Müzesi kurulması amacıyla uzun zamandır çalışmaların sürdüğünü, belli bir yol kat edildiğini ve önümüzdeki süreçte Giresun’a örnek bir şehir müzesi kazandırılacağını belirtti.

“Giresun’umuzun tarihi ve kültürel değerlerini yaşatacağımız ve turistik anlamda her geçen gün önemi artan ilimize yeni bir değer kazandırmak amacıyla şehir müzesi kurulması için uzun zamandır mesai harcıyoruz” diyen Öztürk, Şehir Müzesi projesine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu projemiz için en uygun yer olarak, ilimiz için önemli bir tarihi değer olan, eski Ticaret Lisemizin binasını değerlendirmiştik. Bu okulumuz, bulunduğu yer itibariyle 1. derecede doğal ve arkeolojik sit alanı olan Giresun Kalesi, Çocuk Kütüphanesi olarak hizmet veren Katolik Kilisesi, tarihi camilerimiz ve 3. derecede Çevresel ve Kentsel Sit Alanı olan Zeytinlik Semti ile organik bir bağ ve doku bütünlüğü oluşturduğu için oldukça uygun bir konumdadır.

Daha önce Müze ile ilgili çalışmalar gerek Kültür ve Turizm Bakanlığı gerek Hazine ve Maliye Bakanlığı gerek Milli Eğitim Bakanlığı ile sürdürülmüşse de Ticaret Lisemizde eğitim- öğretim devam ettiği için okulun boşaltılması beklenmişti. İlgili kurumlar nezdinde yaptığımız çalışmalar sonucu şu anda öğrenciler yeni okullara taşınarak binanın boşaltılması sağlanmıştır. Bunun üzerine İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz, Valiliğimiz yeniden Kültür ve Turizm Bakanlığına başvuru yaparak süreç başlamıştır. Geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Sayın Nadir Alparslan ile yaptığımız görüşmeler sonucunda Şehir Müzesi kurulması, binanın Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilmesi ve Müzenin yapılması için işlem sürecinin başlatılmasını yeniden talep ettik. Sayın Bakan Yardımcımız da bu konuda çalışmaların başlatılması talimatını vermiştir. Bu bürokratik süreçleri yakından takip ederek kısa sürede sonuçlandırdıktan sonra inşallah şehrimize yeni bir müze kazandıracağız. Böylece muhteşem bir mimarlık eseri olan Ticaret Lisesi binası, okulumuzun mezunlarının ve hemşerilerimizin isteği doğrultusunda, İlimizin tarihi ve kültürel değerlerine ev sahipliği yapacak muhteşem bir müzeye dönüşecektir.”