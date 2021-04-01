Giresun'a yeni Adalet Sarayı projesi onaylandı

Giresun’a yapımı planlanan Yeni Adalet Sarayı Projesini yakından takip eden AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Yeni Adalet Sarayının Avan projesinin tamamlandığını ve onaylandığını belirtti.

“Bu yıl içerisinde statik, elektrik ve diğer projelerinde kısa sürede tamamlanarak, yatırım programına alınmak suretiyle, inşaat ihalesinin gerçekleştirilmesinin hedeflenmekte olduğunu belirten Öztürk “Giresun’umuzda Adalet Hizmetleri gerçekten bir Saray’a kavuşacak” dedi.

Geçtiğimiz günlerde yeni Adalet Sarayı müjdesini veren Öztürk, bu devasa eserin açılışına kadar olan süreçlerin yakından takip edilerek, bu aşamaların hızlandırılması için gereken tüm şartları zorlayacaklarını belirtti.

Öztürk; “Yaklaşık 60 bin m2 kapalı kullanım alanına sahip ve tahmini yatırım bedeli 240 Milyon TL. ‘olan Yeni Adalet Sarayımızla, Giresunlu hemşerilerimiz çok daha yüksek standartlarda adalet hizmetlerine kavuşmuş olacak ve mimarisiyle de Giresun’umuza değer katacak bir eser olacak” dedi.

Teyyaredüzü Mahallesinde, 16,590m2’lik alanda yapımı planlanan Yeni Adalet Sarayı projesinde; 59 Cumhuriyet savcısı, 70 hâkim, 41 adalet uzmanı, 8 Ağır Ceza Mahkemesi, 12 Asliye Ceza Mahkemesi, 3 Sulh Ceza Mahkemesi, 10 Asliye Hukuk Mahkemesi, 4 Aile Mahkemesi, 3 İş Mahkemesi, 6 Sulh Hukuk Mahkemesi, 5 İcra Mahkemesi, 2 İnfaz Hâkimliği, 1 Kadastro Mahkemesi, 1 Adli Tıp Şube Müdürlüğü, 1 adet İcra Müdürlüğü, 1 adet Seçim Müdürlüğü ile 1 adet Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Baro Başkanlığı odaları ve her katta Avukatlar için dinlenme odaları bulunacak.

Ayrıca yargısal işlemler için adliyeye gelen avukat ve vatandaşlar için kafeterya, kütüphane, bebek bakım odaları, PTT ve banka hizmetleri gibi sosyal donatılar da projede yer almakta.