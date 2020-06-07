banner314

banner325

Son Dakika

Düzce Uğurlu Köyü'nde Köprü isyanı!

Düzce Uğurlu Köyü’nde bir yıl önce selde yıkılan Bezirgan Köprüsü hala yapılmadı. Köylü traktörle Melen Çayı’nı geçiyor.

YEREL HABERLER 07.06.2020, 13:43 07.06.2020, 13:55 Murat Aydın
4

Düzce Uğurlu Köyü’nde bir yıl önce selde yıkılan Bezirgan Köprüsü hala yapılmadı. Köylü traktörle Melen Çayı’nı geçiyor. Mağduriyete tanıklık eden CHP’li Mahmut Tanal, “Bezirgan Köprüsü, geçiş garantili rant köprüsü olmadığı için mi yapılmıyor” şeklinde isyan etti.

18 Temmuz 2019’da Düzce son yılların en büyük sel felaketini yaşadı. Selin en çok etkilediği Akçakoca Uğurlu Köyü’nde yıkılan Bezirgan Köprüsü hala yapılmadı. Çiftçi Melen Çayı’nı traktörle geçerek karşıdaki arazisine gidiyor. Köylünün mağduriyetine şahitlik eden CHP’li Mahmut Tanal, “Bezirgan Köprüsü, geçiş garantili rant köprüsü olmadığı için mi yapılmıyor” şeklinde tepkisini dile getirdi.

Temmuz 2019’da Düzce’yi vuran büyük sel felaketinde yıkılan Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu Köyü’ndeki Bezirgan Köprüsü’nün hala yapılmadığı ortaya çıktı.

Arazileri Melen Çayı’nın Sakarya tarafında kalan köylüler, traktörlerle çayı geçmeye çalışıyor.

TANAL MELEN ÇAYI’NDAN GEÇİŞ ANINI CANLI YAYINLADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı üzerine Nisan ve Mayıs aylarındaki doğal afetler nedeniyle oluşan tarımsal zararların tespiti için Düzce’ye giden CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, Twitter hesabı üzerinden yaptığı canlı yayınla Uğurlu Köyü’ndeki vatandaşların Melen Çayı’ndan karşıya geçerken yaşadığı mağduriyeti takipçileriyle paylaştı.

Köylülerin traktörle Melen Çayı’ndan geçiş anını kayda alan Tanal, “Vatandaş araziyi sürmeye gidiyor. Düşünün geçiş yolu bu! Vatandaşın arazileri karşı tarafta. Su şu an az olduğu için traktörle Melen Çayı’ndan geçebiliyorlar. Yağış olursa buradan da geçemiyor” dedi.

GEÇİŞ GARANTİLİ RANT KÖPRÜSÜ OLMADIĞI İÇİN Mİ YAPILMIYOR? 

Sel felaketinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen Düzce ve ilçelerini Sakarya’ya bağlayan, Uğurlu Köyü’ndeki yurttaşların karşı taraftaki arazilerine ve fındık bahçelerine ulaşımını sağlayan Bezirgan Köprüsü’nün yapılmamasını eleştiren Tanal, şahit olduğu manzaranın 2020 Türkiye’sine yakışmadığını kaydederek, “Uğurlu Köyü’nden siyasi iktidara, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına sesleniyorum. Vatandaşın mağduriyetini bir an önce giderin. Köprü inşa edilsin. Konunun takipçisi olacağım” şeklinde konuştu.

Tanal, bir başka paylaşımında ise “Düzce'yi Sakarya'ya bağlayan Bezirgan Köprüsü, geçiş garantili rant köprüsü olmadığı için mi yapılmıyor?” diye sordu.

MUHTAR: ARAZİLERİN YÜZDE 40’I KARŞI TARAFTA

Uğurlu Köyü Muhtarı Harun Bilgen ise köylünün arazisinin yüzde 40’ının Melen Çayı’nın karşı tarafında olduğunu aktararak, mağduriyetlerinin giderilmesini beklediklerini söyledi. Bilgen, şu an için su seviyesi düştüğü için köylünün çift çeker traktörlerle Melen Çayı’nın sığ alanından karşıya geçebildiğini, yağmur yağdığı zaman sığ yerden geçme imkanının da ortadan kalktığını anlattı. Bilgen, arazisinde ve fındık bahçesindeyken yağmura yakalanan çiftçilerin traktörle çok uzun bir yolu dolanarak köye geri dönebildiğini ifade etti.

TARIM İŞÇİLERİ TRAKTÖR KASASINDA KARŞIYA GEÇİRİLECEK

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’a eşlik eden CHP Akçakoca İlçe Başkanı Tuğrul Abanoz da fındık sezonunda işçilerin traktör kasasında karşıya geçirileceğini, bu şekilde çok büyük bir risk alınacağını belirtti. Yağmur dışında baraj kapakları açıldığında da su seviyesinin yükseldiğini anlatan Abanoz, zaman kaybetmeksizin köprünün yapılması gerektiğini vurguladı.

#düzce #Uğurlu Köyü #köprü #sel #CHPli Mahmut Tanal #Bezirgan Köprüsü #geçiş garantili rant köprüsü #Akçakoca Uğurlu Köyü #Uğurlu Köyü Muhtarı Harun Bilgen
Yorumlar (0)
26°
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 07 Haziran 2020
İmsak 03:27
Güneş 05:25
Öğle 13:08
İkindi 17:07
Akşam 20:41
Yatsı 22:30
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 53
2. Başakşehir 26 53
3. Galatasaray 26 50
4. Sivasspor 26 49
5. Beşiktaş 26 44
6. Alanyaspor 26 43
7. Fenerbahçe 26 40
8. Göztepe 26 37
9. Gaziantep FK 26 32
10. Denizlispor 26 31
11. Antalyaspor 26 30
12. Gençlerbirliği 26 28
13. Kasımpaşa 26 26
14. Konyaspor 26 26
15. Malatyaspor 26 25
16. Çaykur Rizespor 26 25
17. Ankaragücü 26 23
18. Kayserispor 26 22
Takımlar O P
1. Hatayspor 28 53
2. Erzurum BB 28 47
3. Bursaspor 28 46
4. Adana Demirspor 28 45
5. Akhisar Bld.Spor 28 45
6. Fatih Karagümrük 28 43
7. Altay 28 43
8. Ümraniye 28 40
9. Giresunspor 27 38
10. Keçiörengücü 28 35
11. Balıkesirspor 28 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. İstanbulspor 27 33
14. Altınordu 28 31
15. Boluspor 28 25
16. Osmanlıspor 28 24
17. Adanaspor 28 20
18. Eskişehirspor 28 17
Takımlar O P
1. Liverpool 29 82
2. Man City 28 57
3. Leicester City 29 53
4. Chelsea 29 48
5. M. United 29 45
6. Wolverhampton 29 43
7. Sheffield United 28 43
8. Tottenham 29 41
9. Arsenal 28 40
10. Burnley 29 39
11. Crystal Palace 29 39
12. Everton 29 37
13. Newcastle 29 35
14. Southampton 29 34
15. Brighton 29 29
16. West Ham 29 27
17. Watford 29 27
18. Bournemouth 29 27
19. Aston Villa 28 25
20. Norwich City 29 21
Takımlar O P
1. Barcelona 27 58
2. Real Madrid 27 56
3. Sevilla 27 47
4. Real Sociedad 27 46
5. Getafe 27 46
6. Atletico Madrid 27 45
7. Valencia 27 42
8. Villarreal 27 38
9. Granada 27 38
10. Athletic Bilbao 27 37
11. Osasuna 27 34
12. Real Betis 27 33
13. Levante 27 33
14. Deportivo Alaves 27 32
15. Real Valladolid 27 29
16. Eibar 27 27
17. Celta de Vigo 27 26
18. Mallorca 27 25
19. Leganés 27 23
20. Espanyol 27 20
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir