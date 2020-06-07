Düzce Uğurlu Köyü'nde Köprü isyanı!

Düzce Uğurlu Köyü’nde bir yıl önce selde yıkılan Bezirgan Köprüsü hala yapılmadı. Köylü traktörle Melen Çayı’nı geçiyor. Mağduriyete tanıklık eden CHP’li Mahmut Tanal, “Bezirgan Köprüsü, geçiş garantili rant köprüsü olmadığı için mi yapılmıyor” şeklinde isyan etti.

18 Temmuz 2019’da Düzce son yılların en büyük sel felaketini yaşadı. Selin en çok etkilediği Akçakoca Uğurlu Köyü’nde yıkılan Bezirgan Köprüsü hala yapılmadı. Çiftçi Melen Çayı’nı traktörle geçerek karşıdaki arazisine gidiyor. Köylünün mağduriyetine şahitlik eden CHP’li Mahmut Tanal, “Bezirgan Köprüsü, geçiş garantili rant köprüsü olmadığı için mi yapılmıyor” şeklinde tepkisini dile getirdi.

Temmuz 2019’da Düzce’yi vuran büyük sel felaketinde yıkılan Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu Köyü’ndeki Bezirgan Köprüsü’nün hala yapılmadığı ortaya çıktı.

Arazileri Melen Çayı’nın Sakarya tarafında kalan köylüler, traktörlerle çayı geçmeye çalışıyor.



TANAL MELEN ÇAYI’NDAN GEÇİŞ ANINI CANLI YAYINLADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı üzerine Nisan ve Mayıs aylarındaki doğal afetler nedeniyle oluşan tarımsal zararların tespiti için Düzce’ye giden CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, Twitter hesabı üzerinden yaptığı canlı yayınla Uğurlu Köyü’ndeki vatandaşların Melen Çayı’ndan karşıya geçerken yaşadığı mağduriyeti takipçileriyle paylaştı.

Köylülerin traktörle Melen Çayı’ndan geçiş anını kayda alan Tanal, “Vatandaş araziyi sürmeye gidiyor. Düşünün geçiş yolu bu! Vatandaşın arazileri karşı tarafta. Su şu an az olduğu için traktörle Melen Çayı’ndan geçebiliyorlar. Yağış olursa buradan da geçemiyor” dedi.



GEÇİŞ GARANTİLİ RANT KÖPRÜSÜ OLMADIĞI İÇİN Mİ YAPILMIYOR?



Sel felaketinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen Düzce ve ilçelerini Sakarya’ya bağlayan, Uğurlu Köyü’ndeki yurttaşların karşı taraftaki arazilerine ve fındık bahçelerine ulaşımını sağlayan Bezirgan Köprüsü’nün yapılmamasını eleştiren Tanal, şahit olduğu manzaranın 2020 Türkiye’sine yakışmadığını kaydederek, “Uğurlu Köyü’nden siyasi iktidara, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına sesleniyorum. Vatandaşın mağduriyetini bir an önce giderin. Köprü inşa edilsin. Konunun takipçisi olacağım” şeklinde konuştu.



Tanal, bir başka paylaşımında ise “Düzce'yi Sakarya'ya bağlayan Bezirgan Köprüsü, geçiş garantili rant köprüsü olmadığı için mi yapılmıyor?” diye sordu.



MUHTAR: ARAZİLERİN YÜZDE 40’I KARŞI TARAFTA

Uğurlu Köyü Muhtarı Harun Bilgen ise köylünün arazisinin yüzde 40’ının Melen Çayı’nın karşı tarafında olduğunu aktararak, mağduriyetlerinin giderilmesini beklediklerini söyledi. Bilgen, şu an için su seviyesi düştüğü için köylünün çift çeker traktörlerle Melen Çayı’nın sığ alanından karşıya geçebildiğini, yağmur yağdığı zaman sığ yerden geçme imkanının da ortadan kalktığını anlattı. Bilgen, arazisinde ve fındık bahçesindeyken yağmura yakalanan çiftçilerin traktörle çok uzun bir yolu dolanarak köye geri dönebildiğini ifade etti.



TARIM İŞÇİLERİ TRAKTÖR KASASINDA KARŞIYA GEÇİRİLECEK

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’a eşlik eden CHP Akçakoca İlçe Başkanı Tuğrul Abanoz da fındık sezonunda işçilerin traktör kasasında karşıya geçirileceğini, bu şekilde çok büyük bir risk alınacağını belirtti. Yağmur dışında baraj kapakları açıldığında da su seviyesinin yükseldiğini anlatan Abanoz, zaman kaybetmeksizin köprünün yapılması gerektiğini vurguladı.