Çalık: Doğruları söylemekten çekinmeyeceğiz

İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Trabzon Maçkalı Mehmet Murat Çalık,

memleketi Trabzon’daki temaslarını sürdürüyor. Yaptığı kurum ziyaretlerinin yanı

sıra kentteki ziyaretlerinde vatandaşlarla da sıcak sohbetler eden Başkan Çalık,

hemşerilerinin sempatisini kazandı. Ziyaretinde, CHP Trabzon İlçe Başkan ve

yöneticileri ile de bir araya gelerek İstanbul, Trabzon ve ülke gündemine dair

değerlendirmelerde bulunan Başkan Çalık “Trabzon insanı cesurdur. Biz, yapılan

yanlışları ve doğru bildiğimizi söylemekten vazgeçmeyeceğiz.” dedi.

Bir dizi ziyaret için memleketi Trabzon’da bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık,

Trabzon ziyaretinin ikinci gününde, beraberindeki heyetle Maçka Kaymakamı Selim Çomaklı’yı, Yomra

Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’ı ve kardeş ilçe Düzköy’ün Belediye Başkanı Yılmaz Ankara’yı

makamlarında ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu; çalışmalarında kolaylıklar diledi. Temaslarında

Trabzonlu dört kız kardeşin hayata geçirdiği Fındık Ocağı işletmesini de ziyaret eden Çalık, kendilerine

başarılar diledi. Temasları kapsamında, CHP Trabzon İl Başkanı Ömer Hacısalihoğlu, İstanbul

Milletvekilleri Gökhan Zeybek ve Turan Aydoğan, Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya ve CHP Trabzon İlçe

Başkan ve yöneticileri ile bir araya gelen Başkan Çalık, yerel ve genel siyasete yönelik bilgi alışverişinde

bulundu.

Başkan Bıyık’ı ve Başkan Ankara’yı Ziyaret Etti

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’ı makamında ziyaret eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet

Murat Çalık, Başkan Bıyık’a başarılı çalışmalarını ilgiyle takip ettiğini söyledi ve kendisine İstanbul

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun selamlarını da iletti. Başkan Bıyık da Başkan Çalık’a

ziyareti ve iyi dilekleri için teşekkür ederek günün anısına kendisine Yomra elması fidanı hediye etti.

Başkan Çalık, Beylikdüzü Belediyesi’nin kardeş belediyesi Düzköy’de ise Belediye Başkanı Yılmaz

Ankara’yı ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi. Düzköy Belediye Başkanı Yılmaz Ankara da

Başkan Çalık’a nazik ziyareti için teşekkür etti ve günün anısına, Düzköy bebeği hediye etti.

İktidara Hazır Olmalıyız

Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, CHP Trabzon İlçe Başkan ve yöneticileri ile bir araya geldiği

toplantıda ise Türkiye’nin değişim ve dönüşümüne imza atmakta kararlı olduklarını söyledi. Vatandaşların

değişime ve dönüşüme hazır olduklarına vurgu yapan bir konuşma yapan Başkan Çalık “Vatandaş o kadar

hazır ki değişmeye, dönüşmeye. Alternatif olduğumuzu vatandaşa göstermeye mecburuz. Biz, artık, iktidar

olacağız, muhalefet değil. Muhalefeti bundan sonra AK Parti yapacak. Yarınlarda Türkiye’yi yönetecek

kadrolar, CHP’den çıkacak. Herkesin kendisini geliştirmesi ve hazır olması gerekiyor. İktidara hazır olmak

zorundayız.” şeklinde konuştu.”

Enerjimizin Kaynağı Bu Topraklar

Trabzon’da olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Belediye Başkanı Çalık, “İBB Başkanımız Ekrem

İmamoğlu, İstanbul’da ‘Olmaz’ denileni başardı, ‘Yıkılmaz’ denilen kaleleri yıktı. Dönüşümün başlangıcı

23 Haziran İstanbul seçimleriydi. Ben Trabzon’un, Maçka’nın bir evladıyım. Bu topraklar, bizim gerçekten

beslendiğimiz topraklar. Enerjimizi yenilediğimiz topraklar. Gözümüz kulağımız hep burada. Bu topraklarda

başarılı olmak, değişimi ve dönüşümü başlatmak zorundayız. Cumhuriyet Halk Partili yöneticilerin

başarısını, her yerde anlatmak zorundayız. Trabzon’da hem yerelde hem genel iktidarda başarılı olmak

zorundayız.” diye konuştu.

Trabzon İnsanı Cesurdur

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’da yoğun bir mesaiyle çalıştığını da sözlerine ekleyen Başkan

Çalık, konuşmasında “Biliyorum ki O’nun aklı da vicdanı da niyeti de hep Trabzon’da. Sizlere İBB

Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun selamını getirdim. Şunu bilin ki İstanbul’da bizim işimiz de o kadar

kolay değil… Büyük bir mücadelenin içerisindeyiz. Ama Trabzon insanı cesurdur. Biz, yapılan yanlışları

söylemeye, doğru bildiğimizi söylemeye devam edeceğiz. İstanbul’da güzel işler yapıyoruz ve yapmaya

devam edeceğiz. Yaptığımız çalışmaların Anadolu’nun diğer bölgelerine de sirayet etmesini istiyoruz.”

ifadelerine yer verdi.