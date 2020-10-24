Çalık: Doğruları söylemekten çekinmeyeceğiz
İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Trabzon Maçkalı Mehmet Murat Çalık, memleketi Trabzon’daki temaslarını sürdürüyor. Yaptığı kurum ziyaretlerinin yanı sıra kentteki ziyaretlerinde vatandaşlarla da sıcak sohbetler eden Başkan Çalık, hemşerilerinin sempatisini kazandı.
İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Trabzon Maçkalı Mehmet Murat Çalık,
memleketi Trabzon’daki temaslarını sürdürüyor. Yaptığı kurum ziyaretlerinin yanı
sıra kentteki ziyaretlerinde vatandaşlarla da sıcak sohbetler eden Başkan Çalık,
hemşerilerinin sempatisini kazandı. Ziyaretinde, CHP Trabzon İlçe Başkan ve
yöneticileri ile de bir araya gelerek İstanbul, Trabzon ve ülke gündemine dair
değerlendirmelerde bulunan Başkan Çalık “Trabzon insanı cesurdur. Biz, yapılan
yanlışları ve doğru bildiğimizi söylemekten vazgeçmeyeceğiz.” dedi.
Bir dizi ziyaret için memleketi Trabzon’da bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık,
Trabzon ziyaretinin ikinci gününde, beraberindeki heyetle Maçka Kaymakamı Selim Çomaklı’yı, Yomra
Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’ı ve kardeş ilçe Düzköy’ün Belediye Başkanı Yılmaz Ankara’yı
makamlarında ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu; çalışmalarında kolaylıklar diledi. Temaslarında
Trabzonlu dört kız kardeşin hayata geçirdiği Fındık Ocağı işletmesini de ziyaret eden Çalık, kendilerine
başarılar diledi. Temasları kapsamında, CHP Trabzon İl Başkanı Ömer Hacısalihoğlu, İstanbul
Milletvekilleri Gökhan Zeybek ve Turan Aydoğan, Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya ve CHP Trabzon İlçe
Başkan ve yöneticileri ile bir araya gelen Başkan Çalık, yerel ve genel siyasete yönelik bilgi alışverişinde
bulundu.
Başkan Bıyık’ı ve Başkan Ankara’yı Ziyaret Etti
Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’ı makamında ziyaret eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, Başkan Bıyık’a başarılı çalışmalarını ilgiyle takip ettiğini söyledi ve kendisine İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun selamlarını da iletti. Başkan Bıyık da Başkan Çalık’a
ziyareti ve iyi dilekleri için teşekkür ederek günün anısına kendisine Yomra elması fidanı hediye etti.
Başkan Çalık, Beylikdüzü Belediyesi’nin kardeş belediyesi Düzköy’de ise Belediye Başkanı Yılmaz
Ankara’yı ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi. Düzköy Belediye Başkanı Yılmaz Ankara da
Başkan Çalık’a nazik ziyareti için teşekkür etti ve günün anısına, Düzköy bebeği hediye etti.
İktidara Hazır Olmalıyız
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, CHP Trabzon İlçe Başkan ve yöneticileri ile bir araya geldiği
toplantıda ise Türkiye’nin değişim ve dönüşümüne imza atmakta kararlı olduklarını söyledi. Vatandaşların
değişime ve dönüşüme hazır olduklarına vurgu yapan bir konuşma yapan Başkan Çalık “Vatandaş o kadar
hazır ki değişmeye, dönüşmeye. Alternatif olduğumuzu vatandaşa göstermeye mecburuz. Biz, artık, iktidar
olacağız, muhalefet değil. Muhalefeti bundan sonra AK Parti yapacak. Yarınlarda Türkiye’yi yönetecek
kadrolar, CHP’den çıkacak. Herkesin kendisini geliştirmesi ve hazır olması gerekiyor. İktidara hazır olmak
zorundayız.” şeklinde konuştu.”
Enerjimizin Kaynağı Bu Topraklar
Trabzon’da olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Belediye Başkanı Çalık, “İBB Başkanımız Ekrem
İmamoğlu, İstanbul’da ‘Olmaz’ denileni başardı, ‘Yıkılmaz’ denilen kaleleri yıktı. Dönüşümün başlangıcı
23 Haziran İstanbul seçimleriydi. Ben Trabzon’un, Maçka’nın bir evladıyım. Bu topraklar, bizim gerçekten
beslendiğimiz topraklar. Enerjimizi yenilediğimiz topraklar. Gözümüz kulağımız hep burada. Bu topraklarda
başarılı olmak, değişimi ve dönüşümü başlatmak zorundayız. Cumhuriyet Halk Partili yöneticilerin
başarısını, her yerde anlatmak zorundayız. Trabzon’da hem yerelde hem genel iktidarda başarılı olmak
zorundayız.” diye konuştu.
Trabzon İnsanı Cesurdur
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’da yoğun bir mesaiyle çalıştığını da sözlerine ekleyen Başkan
Çalık, konuşmasında “Biliyorum ki O’nun aklı da vicdanı da niyeti de hep Trabzon’da. Sizlere İBB
Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun selamını getirdim. Şunu bilin ki İstanbul’da bizim işimiz de o kadar
kolay değil… Büyük bir mücadelenin içerisindeyiz. Ama Trabzon insanı cesurdur. Biz, yapılan yanlışları
söylemeye, doğru bildiğimizi söylemeye devam edeceğiz. İstanbul’da güzel işler yapıyoruz ve yapmaya
devam edeceğiz. Yaptığımız çalışmaların Anadolu’nun diğer bölgelerine de sirayet etmesini istiyoruz.”
ifadelerine yer verdi.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016