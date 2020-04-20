Belelediye görevlileri ev ev dolaşarak bayrak dağıttı

Görele Belediyesi ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutlamak için bayrak seferberliği başlattı.

Görele Belediyesi ekipleri koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında bayramı evlerindekutlayacak olan çocuklar ve vatandaşların bayram coşkusunu en güzel şekilde yaşaması için ev ev dolaşarak bayrak dağıtımı yaptı.

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, koronavirüs salgını nedeniyle ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na buruk gireceklerini belirterek, bu burukluğu belediye olarak sevince dönüştürmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Gelecek nesillere daha iyi yarınlar bırakmak için çalıştıklarını belirten Erener, “Koronavirüssalgını nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan çocuklarımız ve vatandaşlarımızla beraber 23 NisanPerşembe akşamı Saat: 21.00’de istiklal marşımızı şanlı bayrağımızı dalgalandırarak okuyacağız.

Çocuklarımız bayramlarını buruk geçirmemeleri için belediye ekiplerimizle beraber ev ev dolaşarakbayrak dağıtımında bulunduk. Gelecek nesillere daha iyi yarınlar bırakmak için çalışmalarımızısürdürüyoruz. Çocuklarımız, bizim geleceğimiz, yarınlarımızın umududur. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Tüm Dünya Çocuklarına armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı

şimdiden kutluyorum” dedi.