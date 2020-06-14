Belediye başkanı Çetin annesini kaybetti.

Giresun Duroğlu Belediye Başkanı Halil Çetin uzun zamandır hastanede tedavi gören Annesi Atiye Çetin’i kaybetti.

Sabah saat 4 sıralarında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Atiye Çetin son yolculuğuna uğurlandı. Duroğlu Merkez Mustafa Efendi Camiinde kılınan cenaze namazından sonra Gez Mahallesi aile kabristanlığında toprağa verildi.

Duroğlu Belediye Başkanı Halil Çetin’in Annesi Atiye Çetin’in cenazesine uzaktan ve yakından onlarca kişi katıldı. Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Yılmaz, 25. Dönem Milletvekili Dr. Orhan Erzurum, Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP) Giresun İl Başkanı Ertuğrul Gazi Konal ve MHP Merkez İlçe Başkanı Uğur Yiğit İl yönetim kurulu üyeleri ile birlikte katıldı. Duroğlu Belediye Meclis üyeleri ve Belediye Personellerinin yanı sıra cenazeye uzaktan yakından onlarca vatandaş katıldı.