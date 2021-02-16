Başkan Şimşek’in Yoğun Kar Mesaisi…

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, dün öğle saatlerinde Ankara’da etkili olan kar yağışı sonrası kar temizleme ekipleri ile birlikte sahaya indi. Karın keyfini çıkaran çocukların da neşesine ortak olan Şimşek, çalışmaların özenle devam ettiğini aktardı.

Gölbaşı Belediyesi karla mücadele ekipleri, etkili olan kar yağışı sonrası 24 saattir aralıksız çalıştı. İşlek yollarda ve mahalle aralarında biriken karların temizlenmesi için çalışan ekiplere eşlik eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek vatandaşların yol açtırma isteklerini dinledi. Karın keyfini çıkaran çocukların kar keyfine de eşlik eden Başkan Ramazan Şimşek şunları söyledi: “Gölbaşılı hemşerilerimizin sorun yaşamaması için gece boyunca yol açma ve tuzlama çalışmamıza devam ettik. Yüksek kesimlerde yoğunlaşan kar yağışına karşı çalışmalarımızı da hızlandırdık. Taşpınar Mahallesi, Göl Site, Uptown Sitesi, Ede Tower, İncek Flora, Tim Towers, Gökkuşağı Sitesi, Sim Evleri, Altungül, Göl Konakları, İncek Loft, Kar Çiçeği başta olmak üzere tüm toplu konut alanlarında karla mücadele devam ediyor.”

54 mahallede 7/24 çalışma

Gölbaşı Belediyesine bağlı ekiplerin, kar küreme çalışması yaparak ana arterler başta olmak üzere ilçenin tüm yollarını temizlediğini aktaran Başkan Ramazan Şimşek “Büyük bir özveriyle çalışan ekiplerimize teşekkür eder, vatandaşlarımıza gerekli tüm önlemleri almaya devam edeceğimizi duyurmak isterim” dedi. Gölbaşılı hemşerilerini kişisel tedbirleri alma noktasında uyaran Başkan Şimşek “Bizler karla mücadelemizi sokaklarımızda sürdürürken, vatandaşlarımızı da kişisel tedbirlerini almaya, kış lastikleri olmadan dışarı çıkmamaya davet ediyoruz” dedi. Kış aylarında karla mücadele programının Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporuna göre düzenlendiğini sözlerine ekleyen Başkan Şimşek “Vatandaşlarımızın her türlü talep ve şikâyetlerini ivedilikle çözüme kavuşturuyoruz” dedi.

Vatandaşların güvenliği açısından kaldırımları da temizleyen Gölbaşı Belediyesi ekipleri, kar nedeniyle olabilecek mağduriyetlerin önüne geçiyor. Gölbaşı Belediyesi, ayrıca vatandaşlardan gelen ihbarlara da anında müdahale ediyor.