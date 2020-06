Başkan Şenlikoğlu 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı

BAŞKAN ŞENLİKOĞLU’NUN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ MESAJI

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle bir mesaj

yayınladı.

Başkan Şenlikoğlu mesajında: “Yeşil ile mavinin iç içe olduğu cennet bir kentte yaşıyoruz.

Giresun’umuzun coğrafi yapısı ve konumu itibariyle bir tarafı yeşil diğer tarafı mavidir ve yeşille

mavinin buluştuğu ender kentlerden biridir. Bizlerde şehrimizin yeşiline yeşil katmak ve tamamen

beton bir yapılaşmaya yenik düşmemek için uygun olan her alanda park ve yeşil alan yapıyoruz,

yapmaya da devam edeceğiz. Gelecek nesillere, bu kentin dokusunu hiç bozmadan

yaşayabilecekleri yemyeşil bir Giresun bırakma arzusuyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

Sanayi Sitesi karşısındaki çöpü kaldırma çalışmalarının sürdüğünü ve buraya yaşam alanı yapacaklarını

hatırlatan Şenlikoğlu: “Aksu’da ki çöp alanı için de aynı şekilde projemiz var. Çevre ve Şehircilik

Bakanlığıyla görüşmelerimiz devam ediyor. Yine plajlar bölgesi için de modern tek tip projemiz

bulunuyor. Fakat bazı işletmecilerle hukuki süreç devam ettiği için bu projemize henüz

başlayamadık. Halkımızın tertemiz plajlarda denize girmesini istiyoruz.” diye konuştu.

Şenlikoğlu şöyle devam etti:

“Sayısız canlıya ev sahipliği yapan dünyamızın can damarları; toprak, hava ve su alanlarıdır.

Beslenme, barınma gibi ihtiyaçlarını gideren canlılar, yaşamsal faaliyetlerini doğaya borçludurlar.

Korumak, çevre sorunlarının çözümü için çalışmak, gelecek kuşaklara daha iyi bir yaşam

sağlayabilmek için tüm insanların en önemli görevlerinden biri olmalıdır. Dünya nüfusunu hızla

artması çarpık kentleşme, sanayileşme artıklarının çevreye yayılması, toprak, hava, su gibi doğal

kaynakların israf edilmesi gibi faktöre bağlı olarak iklim değişikliğinden toprak, su ve havanın

kirlenmesine, biyolojik zenginliğin azalmasına kadar baş gösteren çeşitli önemli sorunlar insanlığı

ve geleceği tehdit etmektedir. Tabiatı korumak küresel boyutta yaşanan çevre sorunlarının

çözümüne katkıda bulunmak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Dünya bırakmak hepimizin

ahlaki ve insani görevidir. Şunu her zaman hatırlayalım. Dünya bize emanet bizden sonra gelecek

nesillere emanet. Bu vesileyle 5 Haziran Dünya Çevre Gününüzü kutluyorum.”