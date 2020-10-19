Ankara'yı sel vurdu, çatılar uçtu...

ANKARA'da şiddetli yağış ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Çubuk ilçesindeki bir camiye isabet eden yıldırım, yangına neden olurken; kısa süreli etkili olan fırtına nedeniyle Mamak ilçesinde aynı sitede bulunan 17 katlı iki binanın çatısı uçtu.

ANKARA'da akşam üzeri aniden bastıran dolu ve sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu; yayalar ve sürücüler, zor anlar yaşadı.

Çubuk ilçesinde etkisini gösteren fırtınanın ardından başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Muhsin Yazıcıoğlu Mahallesi'nde bulunan Hicret Camisi'ne yıldırım isabet etti. Caminin içerisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Camideki elektronik malzemeler ve tesisat zarar gördü.

2 binanın çatısı uçtu

Kısa süreli etkili olan fırtına nedeniyle Mamak ilçesine bağlı Kartaltepe Mahallesi’ndeki Kartal Sitesi’nde bulunan 17 katlı iki binanın çatısı uçtu. Çatıdan uçan parçalar; yola ve sitenin otoparkına düştü. Bu sırada yoldan geçen site sakini Zuhal Köroğlu, çatıdan kopan parçaların bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Köroğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ayrıca site otoparkında bulunan 2 araç da çatıdan düşen parçalar nedeniyle hasar gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri de bölgede incelemede bulundu.