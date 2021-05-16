Alucra'da Dev Bayrak göndere çekildi

Alucra ilçesin en büyük bayrağı Karabörk Köyü Yazılar mevkiinde göndere çekildi. Geçtiğimiz günlerde Karabörk köyü Genclik Kolları Başkanlığına seçilen İsa Karasakal sıralı projelerinden ilki olan dev bayrak projesini gerçekleştirdi..

Karabörk Köyü Gençlik Kolları başkanı İsa Karasakal önderliği ve tüm yönetim kurulunun iştirakaları ile Karabörk Köyü Yazılar mevkisinde 22 metre uzunluktaki bayrak direğine Uzunluğu 9 metre boyu 6 metre olmak üzere toplamda 55 metrekare dev bayrak göndere çekildi. İlk projesinin altına imza atan Gençlik Kolu Başkanı İsa Karasakal yeni pronelerini hayata geçirmek üzere hazırlıklara devam ediyor.

Karabörk Köyü Gençlik Kolları Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada "Kıymetli köylülerimiz, malumunuz bayrak bir ülkenin olmazsa olmazıdır, Bu bayrak Türk Bayrağı ise önemi daha fazladır. Çünkü bizim bayrağımızdaki yıldız Türklüğü hilal İslamiyeti ve bayrak üzerindeki kırmızı rengimiz şehitlerimizin kanını ifade eder. İstiklal Marşımızdaki 1 ve 10.kıta bayrağımızın önemi açıkca belirtiyor. Bizler de şanlı bayrağımızı göndere çekmek ve bayrağımıza bağlılığımızı ifade etmek için #KarabörkKöyüGençlikKolları olarak İsa Karasakal başkanımız önderliğinde köyümüzde Yazılar Mevkiine şanlı bayrağımızı dikmiş ve ilk projemizi tamamlamış bulunuyoruz. Bu süreçte projeye destek ve emek veren,hayra vesile olan abilerimize kardeşlerimize hassaten şükranlarımızı sunuyoruz. Biz büyük bir aileyiz. Hepinizi saygı ve sevgilerimizle selamlıyoruz" sözlerine yer verdi.

Haber: Yavuz Kayacık