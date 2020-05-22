AKP’li başkanın testi pozitif çıktı!

Şemdinli Belediye Başkanı AKP'li Tahir Saklı, Koronavirüsü testi sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Hastanede tedavi altında olduğunu belirten Saklı, "Sağlık durumum gayet iyi; hastalığa ilişkin herhangi bir semptom yok" dedi.

TAHİR SAKLI KİMDİR?

Şemdinli’de 1969 senesinde doğan Saklı, AKP'nin Kurucu İlçe Başkanı olarak 2001-2008 yılları arasında görev yaptı.

Evli ve üç çocuk babası olan Tahir Saklı, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde AKP'nin Hakkari Şemdinli Belediye Başkanı oldu.