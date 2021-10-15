2022 Göç Yılı’nı Sen Anlat! slogan yarışması!

Lüleburgaz Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü 2022 yılında kutlanacak Göç Yılı için slogan yarışması başlattı. “2022 Göç Yılı’nı Sen Anlat” konusuyla başlayan, 9 yaş üzeri herkesin katılabileceği yarışma 28 Ekim 2021 tarihine kadar devam edecek. Yedi kişilik seçici kurulun belirleyeceği slogan yarışmasında birinciye laptop, ikinci ve üçüncüye tablet hediye edilecek. Başvurular [email protected] adresine e posta yoluyla, Lüleburgaz Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’ne bizzat başvurarak ya da faks yoluyla yapılabilecek.

Lüleburgaz Belediyesi, belediye meclisinin aldığı kararla ilan ettiği 2022 Göç Yılı’nın sloganını belirlemek için “2022 Göç Yılı’nı Sen Anlat” isimli slogan yarışması başlattı. Slogan yarışması için başvurular 28 Ekim tarihine kadar yapılabilecek. Seçici kurulun 15 Kasım tarihinde açıklayacağı slogan yarışmasının kazananları Lüleburgaz Belediyesi sosyal medya hesapları ve kurumsal internet sitesi üzerinden duyurulacak.

Dereceye girenlere ödül!

9 yaş üzeri herkesin katılabileceği slogan yarışmasında bütün bir yıl boyunca kullanılacak sloganları seçilen ilk 3 kişiye ödüller verilecek. Bu kapsamda birinciye laptop, ikinciye ve üçüncüye de tablet hediye edilecek.

Sonuçlar 15 Kasım’da açıklanacak

Seçici kurulun 11-12 Kasım’da değerlendirme toplantısı gerçekleştireceği slogan yarışmasının kazananları ise 15 Kasım 2021 tarihinde duyurulacak. Kazananlar Lüleburgaz Belediyesi sosyal medya hesapları ile kurumsal internet sitesinden paylaşılacak.

Katılım koşulları

Slogan yarışmasına katılım koşulları ise şöyle;

- Yarışma ulusal ve tek kademeli olup, 9 yaş ve üzeri herkese açıktır.

- Yarışmaya her katılımcı en fazla 3 adet sloganla katılabilir.

- Yarışmaya katılacak katılımcının sloganı ile birlikte adı-soyadı, yarışma için katılımcı tarafından belirlenmiş olan rumuz, T.C. kimlik numarası, açık adresi, telefon numarası ve varsa e-posta adresi ve velinin imzasının bulunduğu katılım formunu iletmesi gerekmektedir. Katılım Formu Şartname eklerinde yer almaktadır.

- Yarışma ile ilgili başvurular adrese posta, faks yolu ile veya iletişim kısmında bilgisi verilen e-posta adresine ya da elden Lüleburgaz Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'ne yapılacaktır.

Yarışma ile ilgili başvuru ve teslimler için;

Elden veya posta-kargo ile katılımlarda;

Yarışmacı her slogan için ayrı ve kapalı bir katılım formu düzenleyecektir.

Formun yer aldığı kapalı zarfın üzerinde, katılımcının eseri için kullandığı en az altı ( 6) haneli "RUMUZ" ile “Lüleburgaz Belediyesi Slogan Yarışması” ifadesi bulunacaktır. Bu zarf üzerinde katılımcının kimliğini belirtecek herhangi bir işaret ve yazı bulunmayacaktır.

e-mail ile katılımlarda; Yarışmacı her slogan için ayrı bir rumuz ile [email protected] adresli Lüleburgaz Belediyesi’ ne ait mail adresine doldurdukları katılım formunu gönderecektir.

Tüm rumuzlara ait bilgiler ayrı bir yerde Lüleburgaz Belediye Başkanlığı’nca gizli olarak yarışma sonuçlanana kadar saklanacaktır. Yapılan başvuruların ve katılımcıların kimlik doğrulaması yarışma sekretaryası tarafından yapılacaktır. Kimlik doğrulaması yapılan yarışmacılar değerlendirmeye alınacaktır.

- Her katılımcı, en fazla üç tane rumuz ve her rumuz için bir sloganla yarışmaya katılabilir.

- Sloganlar, konuyu tam ve net bir şekilde anlatmalı, akılda kalıcı olmalı, yalın ve anlaşılır olmalıdır.

- Yarışmaya katılan sloganın orijinal olması, ilk defa dile getiriliyor olması ve herhangi bir şekilde daha önce kullanılmamış olması ve daha önce kullanılan söz dizimlerinin değiştirilmesinden elde edilmemiş olmalıdır. Bu çerçevede yarışma sonuçlandıktan sonra 3. şahıslar tarafından iddia edilecek her türlü telif hakkı taleplerinden jüri sorumlu değildir, doğacak yasal sorumlulukların tümü katılımcıya ait olacaktır.

- Konu ile ilgili daha geniş bilgi iletişim kısmında belirtilmiş olan telefon numarasından alınabilir.

- Oluşturulacak jürice yarışma birincisi, ikincisi ve üçüncüsü seçilecektir.

- Yarışmaya katılan tüm sloganların kullanım hakkı Lüleburgaz Belediyesine ait olacaktır.

- Katılımcılar; dereceye giren sloganlarının, Lüleburgaz Belediye Başkanlığı’nın beyan ettiği alanlarda, süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiklerini peşinen kabul ederek ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma ve benzeri şekilde umuma arzı ile ilgili bilumum haklar için de tam yetki verdiklerini kabul ederler.

- Katılımcılar Lüleburgaz Belediyesinin ödül alan sloganları kendi adına marka olarak tescil ettirme hakkı bulunduğunu gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül kazanan slogan; kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, Lüleburgaz Belediyesini temsil edecek her türlü basılı materyal ve dijital ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, katılımcı ödül dışında herhangi bir telif hakkı talep edemeyecektir.

- Katılım formunu doldurup yarışmaya katılan tüm yarışmacılar, bu şartnamedeki bütün katılım ve yarışma şartlarını, Seçici Kurul ve Lüleburgaz Belediyesi’nin kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.

Diğer koşullar

1- Şartnamenin ana ilke ve esasları çerçevesinde, ortaya çıkabilecek aksaklıklar ve tereddütlere yönelik tedbirleri almaya ve bunun için gerektiğinde internet sitesinden önceden duyurmak kaydıyla değişiklik yapmaya, özel ve ek şartnameler hazırlamaya Lüleburgaz Belediyesi yetkilidir.

2- Seçici Kurul Değerlendirmesi sonucu ödülle değer slogan bulunmadığı takdirde Yarışma Lüleburgaz Belediyesi tarafından iptal edilir.

3- Ödülle değer bulunmayan tüm katılımcıların sloganları Lüleburgaz Belediyesi tarafından imha edilecektir.