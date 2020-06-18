banner314

banner325

Son Dakika

Yeşil erik tüketin... İşte faydaları

Tam bir C vitamini deposu olan erik kalsiyum açısından da zengin olduğu için birçok hastalığa iyi geliyor. İşte eriğin faydaları, iyi geldiği hastalıklar ve yeşil erik tüketmeniz için 11 neden.

YAŞAM 18.06.2020, 11:57 Murat Aydın
3
Yeşil erik tüketin... İşte faydaları

Yeşil erik tüketmenin faydaları 18 Haziran 2020 05:00

Yazın yaklaşmasıyla birlikte yeşil erik de manavlarda yerini almaya başladı. Adını her duyduğumuzda ağzımızı sulan yeşil eriğin vücuda sağladığı faydalar saymakla bitmiyor. Tam bir C vitamini deposu olan erik kalsiyum açısından da zengin olduğu için birçok hastalığa iyi geliyor. İşte eriğin faydaları, iyi geldiği hastalıklar ve yeşil erik tüketmeniz için 11 neden...Yeşil erik, gülgiller familyasından olan, içerisinde bulunan lif, C, A, ve K vitamini, sodyum gibi insan sağlığına iyi gelecek vitamin ve mineralleri barındıran bir ekşi meyvedir. Eriğin 100 gramı yaklaşık 47 kaloridir. Eriği çoğu zaman tuzlayarak yiyoruz. Ancak eriği tuzlayarak yemek vücutta ödem oluşmasına neden olduğu için sade tüketmek daha faydalı. İşte yeşil eriğin 11 faydası...1-Yeşil erik organik asit içeriği yüksek olan bir meyve. Tüm bu organik asitler vücudun alkali tutulmasına yardımcı olur.

2-Sitrik asit vücuttaki laktik asidi etkisiz hale getirebilir, bu sayede yorgunluğu önler.

3-Yoğurt, ayran, peynir gibi süt ürünleri ile tüketilmesi halinde kalsiyum emilimini artırır, diş ve kemik sağlığını destekler.4-Yumurta, et, balık, hindi gibi protein ağırlıklı besinlerle birlikte tüketildiğinde bu besinlerin asit etkisini azaltır ve nötralizasyonu destekler. Bu sayede metabolizma da destekleneceğinden kilo verme süreçlerini olumlu etkiler.

5-Uygun bir kalsiyum/fosfor oranına sahip. Üstelik kalsiyum emilimini artıran maddeler de içerdiği için; çocuk ve yaşlı beslenmesinde yer alması gereken örnek bir besin.

6-Çözünebilir lif açısından zengin bir besin. Bu sayede hem sindirimi kolaylaştırır hem de kabızlık problemini önlemeye ve çözmeye yardımcı olur.

7-Düzenli kütür kütür yeşil erik yemek diş etlerini güçlendirir.

8-Demir emilimini artırır ve kansızlığı önler. Özellikle kırmızı et ve yumurta tüketimi sonrasında meyve olarak erik tercih edilerek demir biyoyararlılığı artırılabilir.

9-Yüksek C vitamini içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir.

10-Anti-aging etkisi vardır, yaşlanmayı önler ve cildi yeniler. İçerdiği fitoflavonoidler ve vitaminler bağ doku yenilenmesi hızlandırırlar. Bu sayede kilo verme süreçlerini destekler ve daha sıkı bir vücut için yardımcı olur.

11-Kan şekeri düzenlenmesine yardımcıdır ve muz, kivi, incir gibi kan şekerini hızla yükseltmez. Bu sayede kilo vermeyi destekler. Ara öğünler için ideal bir meyve.

8 - Erik hangi hastalıklara iyi gelir?

* Erik adet düzensizliklerini giderir.
* Ateş düşürücü özelliği vardır.
* Karaciğer hastalıklarına iyi gelir.
* Kolesterolü dengeler.
* Kabızlığı giderir.
* Demir eksikliğini önlemedeki tedavi sürecinde kullanılır.
* Astım, akciğer kanseri, soğuk algınlığı, öksürük ve kronik akciğer rahatsızlıklarından korur.

#yeşilerik #faydaları #cvitamini
Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 18 Haziran 2020
İmsak 03:24
Güneş 05:25
Öğle 13:10
İkindi 17:10
Akşam 20:46
Yatsı 22:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 56
2. Başakşehir 27 56
3. Sivasspor 27 52
4. Galatasaray 27 50
5. Beşiktaş 27 44
6. Alanyaspor 27 43
7. Fenerbahçe 27 43
8. Göztepe 27 37
9. Gaziantep FK 27 33
10. Antalyaspor 27 33
11. Denizlispor 27 31
12. Gençlerbirliği 27 31
13. Kasımpaşa 27 29
14. Çaykur Rizespor 27 28
15. Konyaspor 27 26
16. Malatyaspor 27 25
17. Ankaragücü 27 24
18. Kayserispor 27 22
Takımlar O P
1. Hatayspor 28 53
2. Erzurum BB 28 47
3. Bursaspor 28 46
4. Adana Demirspor 28 45
5. Akhisar Bld.Spor 28 45
6. Fatih Karagümrük 28 43
7. Altay 28 43
8. Ümraniye 28 40
9. Giresunspor 27 38
10. Keçiörengücü 28 35
11. Balıkesirspor 28 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. İstanbulspor 27 33
14. Altınordu 28 31
15. Boluspor 28 25
16. Osmanlıspor 28 24
17. Adanaspor 28 20
18. Eskişehirspor 28 11
Takımlar O P
1. Liverpool 29 82
2. Man City 29 60
3. Leicester City 29 53
4. Chelsea 29 48
5. M. United 29 45
6. Sheffield United 29 44
7. Wolverhampton 29 43
8. Tottenham 29 41
9. Arsenal 29 40
10. Burnley 29 39
11. Crystal Palace 29 39
12. Everton 29 37
13. Newcastle 29 35
14. Southampton 29 34
15. Brighton 29 29
16. West Ham 29 27
17. Watford 29 27
18. Bournemouth 29 27
19. Aston Villa 29 26
20. Norwich City 29 21
Takımlar O P
1. Barcelona 29 64
2. Real Madrid 28 59
3. Sevilla 29 51
4. Atletico Madrid 29 49
5. Real Sociedad 28 47
6. Getafe 29 47
7. Villarreal 29 44
8. Valencia 28 43
9. Granada 29 42
10. Athletic Bilbao 29 39
11. Osasuna 29 35
12. Levante 29 35
13. Real Betis 29 34
14. Real Valladolid 29 33
15. Deportivo Alaves 28 32
16. Eibar 29 28
17. Celta de Vigo 29 27
18. Mallorca 29 25
19. Espanyol 29 24
20. Leganés 29 23
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir