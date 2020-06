Yeşil erik tüketin... İşte faydaları

Yeşil erik tüketmenin faydaları 18 Haziran 2020 05:00

Yazın yaklaşmasıyla birlikte yeşil erik de manavlarda yerini almaya başladı. Adını her duyduğumuzda ağzımızı sulan yeşil eriğin vücuda sağladığı faydalar saymakla bitmiyor. Tam bir C vitamini deposu olan erik kalsiyum açısından da zengin olduğu için birçok hastalığa iyi geliyor. İşte eriğin faydaları, iyi geldiği hastalıklar ve yeşil erik tüketmeniz için 11 neden...Yeşil erik, gülgiller familyasından olan, içerisinde bulunan lif, C, A, ve K vitamini, sodyum gibi insan sağlığına iyi gelecek vitamin ve mineralleri barındıran bir ekşi meyvedir. Eriğin 100 gramı yaklaşık 47 kaloridir. Eriği çoğu zaman tuzlayarak yiyoruz. Ancak eriği tuzlayarak yemek vücutta ödem oluşmasına neden olduğu için sade tüketmek daha faydalı. İşte yeşil eriğin 11 faydası...1-Yeşil erik organik asit içeriği yüksek olan bir meyve. Tüm bu organik asitler vücudun alkali tutulmasına yardımcı olur.

2-Sitrik asit vücuttaki laktik asidi etkisiz hale getirebilir, bu sayede yorgunluğu önler.

3-Yoğurt, ayran, peynir gibi süt ürünleri ile tüketilmesi halinde kalsiyum emilimini artırır, diş ve kemik sağlığını destekler.4-Yumurta, et, balık, hindi gibi protein ağırlıklı besinlerle birlikte tüketildiğinde bu besinlerin asit etkisini azaltır ve nötralizasyonu destekler. Bu sayede metabolizma da destekleneceğinden kilo verme süreçlerini olumlu etkiler.

5-Uygun bir kalsiyum/fosfor oranına sahip. Üstelik kalsiyum emilimini artıran maddeler de içerdiği için; çocuk ve yaşlı beslenmesinde yer alması gereken örnek bir besin.

6-Çözünebilir lif açısından zengin bir besin. Bu sayede hem sindirimi kolaylaştırır hem de kabızlık problemini önlemeye ve çözmeye yardımcı olur.

7-Düzenli kütür kütür yeşil erik yemek diş etlerini güçlendirir.

8-Demir emilimini artırır ve kansızlığı önler. Özellikle kırmızı et ve yumurta tüketimi sonrasında meyve olarak erik tercih edilerek demir biyoyararlılığı artırılabilir.

9-Yüksek C vitamini içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir.

10-Anti-aging etkisi vardır, yaşlanmayı önler ve cildi yeniler. İçerdiği fitoflavonoidler ve vitaminler bağ doku yenilenmesi hızlandırırlar. Bu sayede kilo verme süreçlerini destekler ve daha sıkı bir vücut için yardımcı olur.

11-Kan şekeri düzenlenmesine yardımcıdır ve muz, kivi, incir gibi kan şekerini hızla yükseltmez. Bu sayede kilo vermeyi destekler. Ara öğünler için ideal bir meyve.

8 - Erik hangi hastalıklara iyi gelir?



* Erik adet düzensizliklerini giderir.

* Ateş düşürücü özelliği vardır.

* Karaciğer hastalıklarına iyi gelir.

* Kolesterolü dengeler.

* Kabızlığı giderir.

* Demir eksikliğini önlemedeki tedavi sürecinde kullanılır.

* Astım, akciğer kanseri, soğuk algınlığı, öksürük ve kronik akciğer rahatsızlıklarından korur.