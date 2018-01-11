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Yaz Tatili için Erkek Bavulu Hazırlama İpuçları

Denizin, plajın söz konusu olduğu yaz tatilleri heyecan vericidir, ancak ihtiyaçları eksiksiz ambalajlamak zor olabilir.

Yaz Tatili için Erkek Bavulu Hazırlama İpuçları
 Denizin, plajın söz konusu olduğu yaz tatilleri heyecan vericidir, ancak ihtiyaçları eksiksiz ambalajlamak zor olabilir. Bir kontrol listesi hazırlamak paketleme sürecini düzene sokabilir ve şort, güneş kremi ve terlik gibi anahtar öğeler unutulmaz.

·         Plajla İlgili Aksesuarlar

Aksesuarlar, kıyafetinizi zenginleştirebilir ve plajdaki konforunuzu sağlayabilir. Valizinize mutlaka güneş gözlüğü, güneş şapkası, bir plaj çantası, deniz şortu, parmak arası terlik ve güneş kremlerinizi yerleştirmelisiniz.

·         Şort ve Mayolar

Seyahatiniz için en az 2 şort ve 2 mayo alın, ancak ihtiyacınız olacağını düşünüyorsanız daha fazla alın.Ayrıca, yapmak istediğiniz su faaliyetlerini aklınızda bulundurun. Rahat edeceğiniz şort modelleri seçmenizde yarar vardır.

·         Kişisel Bakım Ürünleri

Tıraş bıçakları, diş fırçası ve diş macunu da dâhil olmak üzere düzenli sağlık ve bakım ürünlerini toplamanız gerekir.Sinek spreyi, bir termometre, güneş yanığı için merhem ve bandaj içeren bir ilk yardım setini paketlemeyi düşünün.

·         Günlük Kıyafetler

Seyahatiniz için ihtiyaç duyacağınız kıyafetleri düşünün. Muhtemelen plajda havadar bir gün için keten veya pamuk gevşek, rahat giysiler tercih edeceksiniz. Çeşitli boylarda şort modelleri, örneğin kapri ya da bermuda t-shirt modelleri ile birlikte günlük kıyafetler için harikadır.

Bir yaz tatili için yeni kıyafetler almayı düşünüyorsanız, hemen her ihtiyacınızı tamamlayabileceğiniz, https://www.pierrecardin.com.tr/erkek-bermuda-ve-sort/ adresini incelemenizi tavsiye ederiz. Harika günlük şort modelleri, deniz şortları, bermuda ve kapriler, t-shirtler haricinde çoraptan pijamaya, seyahat valizi modellerinden ayakkabıya ihtiyacınız olabilecek her şeyi uygun fiyatlarla bulabilirsiniz. 

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