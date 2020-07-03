Yasaklar kalktı düğünler başladı!

Covid19 nedeniyle iptal olan etkinliklerin başında düğünler vardı. Aylardır sınırlı sayıdaki misafirlerle Sarıyer Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde sadece nikâh kıyabilen çiftler, yasakların 1 Temmuz’da kalkmasıyla birlikte hayallerindeki gibi olmasa da düğünlerini yapmaya başladı.

Koronavirüs nedeniyle bir süredir gerçekleşemeyen düğünler kurallara uymak şartıyla yeniden yapılmaya başlandı. Sarıyer’deki ilk düğünlerden biri ise Ayazağa Rauf Denktaş Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

DÜĞÜNLERE KORONAVİRÜS DÜZENLEMİSİ

Davette alınan hijyen kurallarının yanı sıra tedbirler de dikkat çekti. Gelen misafirlerin ateş ölçümü yapılarak içeri alındığı davette maske takılması da zorunluydu. Salon içindeki misafir sayısını kontrol edebilmek amacıyla davetlilerin isim ve iletişim bilgileri kayıt altına alındı. Kurallar gereği salona aynı anda dört metrekareye bir kişinin düşeceği şekilde misafir kabul edildi. 800 metrekarelik bir alanı kapsayan Rauf Denktaş Kültür Merkezi’nde gerçekleşen düğün için 200 misafir sosyal mesafe kurullarına uygun olarak ağırlandı. Girişlerde dezenfektan otomasyonunun kurulu olduğu salonda ayrıca tüm masalara kolonyalar konuldu. Düğün sırasında düzenli aralıklarla sosyal mesafeye uyulması konusunda anonslar yapıldı. Sıkı önlemler eşliğinde gerçekleşen düğünde toplu fotoğraf çekimine izin verilmezken, salonun havalandırma sistemi de yönetmeliğe uygun şekilde çalıştırıldı. Klimaların kapalı olduğu salon, doğal yollarla havalandırıldı. Pasta ve içecek ikramları genelge gereği tek kullanımlık servislerle yapıldı.

HALAYA COVİD19 ENGELİ

Yayınlanan genelge gereği sosyal mesafeyi aşan danslara müsaade edilmedi. Hal böyle olunca da düğünlerin vazgeçilmezi olan halaylar ve çiftetelli için de yeni düzenlemeler yapıldı. Çiftetelli sosyal mesafeye dikkat edilerek oynanabilirken halay ve horona müsaade edilmedi.

TAKILAR YAKAYA DEĞİL KUTUYA

Dikkat çeken bir diğer önlem ise takı merasimi oldu. Düğüne katılan misafirler gelin ve damada bir buçuk metre mesafeden tebriklerini iletti. Takılarını ise mutluluk diledikleri çiftin yakasına takmak yerine hemen yanlarında duran kutuya bıraktı. Pandemi öncesinde beş saate yakın devam edebilen düğünlerde, koronavirüsten dolayı süre de kontrol altında tutulmaya çalışılarak iki saatle sınırlandırıldı. Davete katılan misafirler sınırlamalarla da olsa yapılan düğünü anlayışla karşılayarak salondan mutlu ayrıldı.