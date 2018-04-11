Vergisiz Bahis Yayınları Artıyor

Türkiye’de bahis hizmetleri, bir tekel kurum olarak Türkiye Cumhuriyeti kanunları nezdinde uygun bir yapı ile hizmet veren bir kurum bünyesinde devam ettirilmektedir. Bu bahis kurumu bünyesinde yalnızca belirli spor dalları içerisindeki belirli karşılaşmalar üzerinden bahis hizmeti sağlanabilmektedir. Aynı zamanda bu firmanın tüm çatı siteleri ve diğer iştirakleri, Maliye Bakanlığı bünyesindeki Vergi Dairesi kurumları kapsamında da mükellef olarak değerlendirilmekte ve bu yönde de bahis kazançları üzerinden vergilendirme uygulaması yapılmaktadır. Dolayısı ile de Türkiye’de yasal olarak tek bir bahis kanalının mevcut olduğunu ve bu yönde kullanıcıların hizmet alabildiğini söylemek mümkündür.

Aynı zamanda Türkiye’de vergisiz bir şekilde ve herhangi bir resmi kurum üzerinden izin almadan yayın yapan illegal bahis siteleri de varlığını göstermeye başlamıştır. Özellikle de geçen yıllarda sayısız bir şekilde yabancı bahis firmalarının illegal olarak Türkiye içerisinde yayın yapmaya başladığı yönünde bilgi verebiliriz. Bu firmalar, Türkiye dahilinde herhangi bir vergi mükellefiyetine sahip olmadıkları için ve aynı zamanda yasalar gereği illegal bahis ürünlerine ve şans oyunu içeriklerine sahip olarak yayın yaptıkları için kaçak bahis şirketleri olarak da bilinmektedirler. Dolayısı ile de firmaların Türkiye’de yasak olan bahis ürünleri ile ve diğer şans oyunu içerikleri ile yayın yaptığı yönünde de bilgi verebiliriz.

Avrupa Bahis Şirketleri

Genellikle Avrupa ülkelerinde kurularak Türkiye’de ve diğer çeşitli ülkeler içerisinde yayın yapan bu yabancı bahis şirketleri, birçok farklı bahis bölümleri ile ve diğer çeşitli şans oyunu içerikleri ile yayın yapmakta ve bu yönde kullanıcılara hizmet vermektedirler. Özellikle de Casino, canlı Casino ve bunun gibi Türkiye’de illegal olarak nitelendirilen bu ürünlerin sitelerde açıkça yayınlandığını ve gerçek paralar ile oynatıldığını söyleyebiliriz. Dolayısı ile de kullanıcılar, son derece kolay bir şekilde internet aracılığı ile bu sitelere erişim sağlayabilmek ve daha sonra da çeşitli aşamalar kapsamında içeriklerden yararlanabilmektedirler. Bu yönde yararlanabileceğiniz şirketlerden biri olan Hemenbahis, Türkiye içerisinde de aktif bir şekilde kullanıcılara hizmet vermeye devam ediyor.

Yabancı Bahis Siteleri Nasıl Çalışır?

Şirketler, yabancı ülkelerde bulunan merkezleri üzerinden online olarak hizmet verebilmek için birtakım departmanlar aracılığı ile internet servislerini aktive etmekte ve bu yönde de çeşitli ülkeler içerisinde yayın yapmaya başlamaktadırlar. Kullanıcılar da bu siteler aracılığı ile internet üzerinden üyelik alabilmekte ve bu yol ile de ödeme işlemini de yine online olarak yapabilmektedirler. Para yatırma aşamasını da online olarak yaptıktan sonra, kullanıcıların birçok farklı bahis bölümüne ve şans oyunları içeriklerine erişim sağlayabilmeleri mümkün hale gelmektedir. Avrupa bahis siteleri aracılığı ile internet üzerinden üyelik aldıktan sonra ve ödeme yaptıktan sonra canlı bahis, spor bahisleri, Casino içerikleri, canlı Casino bölümleri ve bunun gibi çeşitli bölümlere erişim sağlamanın mümkün olduğunu da ekleyebiliriz. Bu bölümler aracılığı ile Türkiye’de normal şartlarda yasak olan bahis içeriklerine ve çeşitli şans oyunu bölümlerine erişim sağlayabileceğinizi ve bu yol ile de online olarak kazanç elde edebileceğinizi söyleyebiliriz. Ancak sitelerin bazıları hiçbir şekilde ödeme yapmamakta ve yalnızca para yatırma aşamasına kadar kullanıcılar için destek hizmeti sağlamaktadırlar. Daha sonra herhangi bir destek söz konusu olmamaktadır. Kaçak bahis alanında hizmet veren bu sitelerin bazıları da herhangi bir güvenlik açığı olmadan, para çekme gibi işlemleri sorunsuz şekilde gerçekleştirebilmektedir. Bu sitelerden biri olarak Hemenbahis platformunun kullanıcılar tarafından sıklıkla ziyaret edildiği yönünde bilgi vermek de mümkündür.

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