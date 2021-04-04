banner314

banner325

Son Dakika

Üremenin devamlılığını sağlayabilmek artık hayal değil!

Özellikle son yıllarda yardımcı üreme teknikleri ile ilişkili yeni teknolojilerin gelişmesi sonucu bu tür hastalarda doğurganlığın korunmasıyla ilgili yeni bir disiplin, “Doğurganlığın Korunması-Fertilite Prezervasyonu” başlığı altında gelişti. 

YAŞAM 04.04.2021, 01:28 Murat Aydın
6
Üremenin devamlılığını sağlayabilmek artık hayal değil!

40 yıldan uzun süredir kanser tedavilerindeki yenilikler ve özellikle kemoterapi alanındaki gelişmeler sayesinde yaşam sürelerinde önemli düzeyde uzamalar sağlandı. Ancak kanser tedavilerinin doğurganlığı olumsuz etkilediği de bir gerçek. Bazı kanser tedavilerinin ardından yaşanan doğurganlık kaybı vakaları, hastanın hassas olan psikolojisini de olumsuz etkiliyor. Özellikle son yıllarda yardımcı üreme teknikleri ile ilişkili yeni teknolojilerin gelişmesi sonucu bu tür hastalarda doğurganlığın korunmasıyla ilgili yeni bir disiplin, “Doğurganlığın Korunması-Fertilite Prezervasyonu” başlığı altında gelişti. 

“Kanser gibi hayatı tehdit edici bir tanı alan hastalarda, fertilite koruyucu yöntemler dediğimiz hastanın üremesini devam ettirebileceği işlemleri vaktinde yapmak-önlemleri almak ve uygulamak son yıllarda daha fazla önem kazanmaya başladı. Bu gruptaki hastalar bir yandan tedavisini düşünürken ve yaşamını devam ettirmenin yollarını ararkendiğer yandan çocuk sahibi olmayı arka plana itebiliyor. İşte bu noktada fertilitenin korunması ile ilgili danışmanlığın hastaya uygun bir şekilde verilmesi multidisipliner kapsamlı bir ekip tarafından gerçekleştirilmelidir.” diyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Emre Pabuçcu, doğurganlığın korunmasıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Doğurganlığın Korunması Yöntemleri:

Kanser hastalarının tedavi süreçlerinin ardından yumurta ve sperm hücreleri yok olabiliyor. Özellikle kemo veya radyoterapi sonrasında testis veya overlerde kalıcı hasarlar oluşabiliyor. Böylelikle, kişilerin çocuk sahibi olma şansları çok azalabiliyor. İşte burada en önemli konu, kanser tedavisi öncesinde mutlaka doğurganlığın korunması adına hangi yöntemlerin elimizde bir seçenek olduklarını kişiler ile paylaşmak. Yani “BİLGİLENDİRME” çok çok önemli. Böylelikle, seçeneklerden birinin uygulanması durumunda üreme durumlarını kaybetme riski olan hastalar yumurta ve sperm dondurma işlemiyle, hastalıklarını atlatınca çocuk sahibi olabiliyor. Kanser hastalarında fertilite prezervasyonu yöntemleri hastanın yaşı, planlanan tedavi, elde olunan zaman, partnerin durumu ve yumurtalıklara olası metastaz riski durumuna göre seçiliyor. Böylece üremeyi olumsuz etkileyebilecek hastalıklar sonrasında dondurulan hücreler ile tekrar çocuk sahibi olma şansı oluyor. Günümüzde fertilite prezervasyonu için birçok seçenek bulunuyor. Günümüzde en sık uygulanan yöntemler arasında:

  • Kanser tedavileri öncesi sperm hücresi/testis dokusu
  • Embriyo ve/veya oosit (yumurta hücresi) dondurulması
  • Ovaryan doku (yumurtalık dokusu) dondurulması sayılabilir. 

Disiplinler arası iletişim son derece önemi 

Bu grup hastalarda ileriki fertilite (çocuk sahibi olma) potansiyelinin değerlendirilmesi ve uygun fertilite prezervasyonu yöntemlerinin uygulanması multidisipliner bir yaklaşımı gerektiriyor. Etkili ve sürdürülebilir fertilite koruyucu hizmetler için medikal onkolog, cerrahi onkolog, reproduktif endokrinolog ve ürolog arasında sürekli bir iş birliği olmalıdır. Multidisipliner iş birliğinin güçlendirilmesi ve fertilite koruyucu yaklaşım servislerinin yaygınlaşması infertiliteye yol açabilecek tedavi alan hastaların bu seçeneklerden faydalanabilmesini yaygınlaştıracaktır. Gereklilik halinde etik ve yasal konularda danışmanlık alınması da uygun olacaktır. Kısaca aşamalar şöyledir:

  1. Kanser tanısı sonrası ve tedavisi öncesi ‘Doğurganlığın Korunması’ hakkında bilgilendirme 
  2. Seçeneklerin değerlendirilmesi ve en uygun olanın seçilmesi 
  3. Yumurta-sperm-embriyo veya dokuların ileride kullanılması adına dondurulması 
  4. Zamanı gelince bu hücre veya dokuların çözülüp kullanılması

Hastalarımızın yüzü gülüyor

Bizler, merkezimizde bebek sahibi olmak isteyen ailelere hizmet verirken, fertilite korunması konusunda da çalışmalar yapıyor, bu alanda multidisipliner bir yaklaşımla çalışılmasını önemsiyor ve güncel tedavi yaklaşımlarını aralıksız takip ediyoruz. Sürekli günceli takip eden, yurtiçi ve yurtdışı kongrelere katılan ekibimiz, yenilikleri merkeze adapte ederek sürekli güncelleme yapmaktadır. Bu şekliyle kanser illetinden kurtulup çocuk sahibi olan çok sayıda danışanımız var!”açıklamasını yapan Doç. Dr. Emre Pabuçcu, “Doğurganlığın korunması yöntemlerinin gelişimi ve bu seçeneğin paylaşımı ile ailelerin yüzlerini güldürüyor ve hastalarımıza bu yönde üst düzey hizmet sunabiliyoruz.” dedi.

#doğurganlık #hamile #kanser
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 05 Nisan 2021
İmsak 06:16
Güneş 07:41
Öğle 13:22
İkindi 16:23
Akşam 18:54
Yatsı 20:14
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 30 64
2. Galatasaray 31 61
3. Fenerbahçe 30 59
4. Trabzonspor 31 56
5. Alanyaspor 31 49
6. Hatayspor 30 49
7. Gaziantep FK 30 47
8. Karagümrük 31 45
9. Sivasspor 30 41
10. Göztepe 31 40
11. Konyaspor 30 39
12. Antalyaspor 31 39
13. Rizespor 30 35
14. Kasımpaşa 31 34
15. Başakşehir 31 33
16. Malatyaspor 30 32
17. Ankaragücü 30 32
18. Kayserispor 30 32
19. Gençlerbirliği 30 30
20. Erzurumspor 31 27
21. Denizlispor 29 25
Takımlar O P
1. Giresunspor 28 57
2. Samsunspor 28 54
3. Adana Demirspor 28 52
4. Altınordu 28 52
5. Altay 27 50
6. İstanbulspor 28 48
7. Ankara Keçiörengücü 28 46
8. Tuzlaspor 28 41
9. Bursaspor 27 40
10. Bandırmaspor 28 38
11. Ümraniye 28 38
12. Boluspor 28 32
13. Balıkesirspor 28 32
14. Adanaspor 28 31
15. Menemenspor 28 29
16. Akhisar Bld.Spor 28 25
17. Ankaraspor 28 19
18. Eskişehirspor 28 8
Takımlar O P
1. Man City 31 74
2. M. United 30 60
3. Leicester City 30 56
4. Chelsea 30 51
5. Tottenham 30 49
6. Liverpool 30 49
7. West Ham 29 49
8. Everton 28 46
9. Aston Villa 29 44
10. Arsenal 30 42
11. Leeds United 30 42
12. Crystal Palace 29 37
13. Southampton 30 36
14. Wolverhampton 29 35
15. Burnley 30 33
16. Brighton 30 32
17. Newcastle 30 29
18. Fulham 31 26
19. West Bromwich 30 21
20. Sheffield United 30 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 29 66
2. Real Madrid 29 63
3. Barcelona 28 62
4. Sevilla 29 58
5. Real Betis 29 46
6. Villarreal 29 46
7. Real Sociedad 28 45
8. Celta de Vigo 29 37
9. Granada 29 36
10. Athletic Bilbao 28 35
11. Levante 29 35
12. Valencia 29 33
13. Cádiz 29 32
14. Osasuna 29 31
15. Getafe 29 30
16. Real Valladolid 28 27
17. Elche 29 26
18. Huesca 29 24
19. Eibar 29 23
20. Deportivo Alaves 29 23
banner344
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir