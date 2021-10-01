Türk Siyaseti bir duayenini kaybetti; Oğuzhan Asiltürk vefat etti

Millî Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, Asiltürk’ün vefatını “Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı muhterem büyüğümüz Oğuzhan Asiltürk beyefendi Hakk'ın rahmetine kavuştu... Mekanı cennet, makamı a'li olsun.. Milli Görüş camiamızın başı sağolsun…” ifadeleriyle duyurdu.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Asiltürk, zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı sonrası 14 Eylül'de Ankara'da hastaneye kaldırılmıştı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da "Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız, yol arkadaşımız ve dava adamı Oğuzhan Asiltürk ahirete irtihal etmiştir. Milletimizin ve camiamızın başı sağolsun. Mekanı cennet, makamı âli olsun" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Asiltürk'ün ölüm nedeni hakkında, "İnançlı ve samimi biriydi. Bugün sabah 09.00 sularında koroner arter rahatsızlığı ve zatürre ile takip ediliyordu. Kendisini kaybetmiş bulunuyoruz. Yakınlarına, sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Koronavirüs aşısı olmadığı yönündeki iddialara yanıt veren Koca, "Bu konu ve bir takım bilgilerin hasta yakını rızası olmadan söylemenin doğru olmadığı kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

SON DÖNEMİN KONUŞULAN İSMİ OLMUŞTU

Oğuzhan Asiltürk'ün son dönemde yaptığı açıklamalar ve çağrılar, Saadet Partisi'nde tartışmalara neden olmuştu.

Oğuzhan Asiltürk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 2 defa görüşme gerçekleştirmişti.

Asiltürk 15 Haziran'da sosyal medya üzerinden Saadet Partisi'ne kongre çağrısı yapmıştı. “Millî Görüşün partisini, diğer partilerden ayıran en önemli yönü, ahlâki ve mânevi değerlere bağlılığını ön planda tutmasıdır” vurgusu yapan Asiltürk, "Buna dikkat etmezsek Erbakan hocamızın ifâdesiyle önce diğer partilerden biri gibi olur, sonra da yok oluruz. Şunu unutmamalıyız: Bize oy verecek olanlar, maddî imkânlar elde etmek için yanımıza gelenler değil, inancımıza saygılı olanlardır. İnşallah, önümüzdeki kongrede alacağımız kararlarla, Saadet Partimiz, kuruluşundaki değerleri savunur hâle gelir" demişti.

ASİLTÜRK'ÜN ÖLÜMÜ SOSYAL MEDYADA GÖNDEM OLDU

Oğuzhan Asiltürk'ün ölümünün ardından, siyase liderler ve aktif siyasetçiler ile çok sayıda sevenleri sosyal medyadan yayınladıkları mesajlarla kendisine Ahhal'tan Rahmet diledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop yayınladığı mesajında, "Çok değerli siyaset adamı, kıymetli büyüğümüz Oğuzhan Asiltürk bekâ âlemine irtihal etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Saadet Partisi'nin kurucularından değerli siyasetçi ve devlet insanlarımızdan Oğuzhan Asiltürk'e Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, eski İçişleri ve Sanayi bakanlarımızdan, bir neslin öncü isimlerinden Oğuzhan Asiltürk'ün vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Milli Görüş camiasına sabr-ı cemil niyaz ediyorum.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, değerli siyaset insanı Oğuzhan Asiltürk'ün vefatını teessürle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji Eski Bakanımız, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk Beyefendi'nin vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Oğuzhan Beye Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Saadet Partisi camiasına başsağlığı diliyorum.