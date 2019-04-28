Türk, Rus ve Avrupalı çocuklar barış ve dostluk için oynadı

TÜRKİYE- Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı programı kapsamında Antalya'da 'Dostluk ve barış çocuklardan başlar' sloganıyla Güneş Çocukları Çocuk ve Gençlik Festivali düzenlendi.



Rus Sanat ve Kültür Derneği ile Antalya Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde bu yıl 8’incisi düzenlenen ‘Çocuk ve Gençlik Festivali’nde, 260 çocuk yeteneklerini sergiledi. Türkiye, Rusya ve Avrupa ülkelerinden 260 çocuk, resim, dans ve müzik kategorilerinde yeteneklerini sergiledi. Heyecanlı oldukları gözlenen miniklere eğitmenleri ve aileleri eşlik etti.



Etkinlikle ilgili bilgi veren Rus Sanat Derneği Başkanı İrina Balcı, Türkiye- Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı programı kapsamında kültür ve sanat etkinlikleri düzenlediklerini söyledi. Festivalde Türkiye'den, Rusya'dan ve Avrupa ülkelerinden çocukları bir araya getirdiklerini anlatan Balcı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 1 Haziran Rusya Çocuk günü etkinliklerini bir arada kutladıklarını, barışın ve dostluğun çocuklardan dünyaya yayılacağını ifade etti.





