Trakya'yı sel vurdu...

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli aşırı yağışlar sonucunda taşan Köprüaltı Deresi’nin etkilediği Durak Mahallesi’nin bir kısmı ile Yıldırım Mahallesi’ndeki Küme Evler’de incelemelerde bulundu. Başkan Gerenli, “Su baskınından etkilenen komşularımız için ekiplerimiz çalışmalara başladı. Lüleburgaz Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.

Lüleburgaz ve çevresinde dün gün boyu süren şiddetli yağış sonrası bu sabaha karşı Köprüaltı Deresi’nin Durak Mahallesi’nin Orman İşletme Müdürlüğü mevkii ile Yıldırım Mahallesi’ndeki Küme Evler mevkiinde su taşkınları yaşandı. Yaşanan su taşkınları sonrasında Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye, Fen İşleri ve Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri söz konusu bölgelere intikal etti. Ekipler hızlı bir şekilde taşkın yaşanan bölgelerde çalışmalara başlarken Başkan Murat Gerenli de sabahın erken saatlerinde olay yerlerine intikal ederek çalışmaları takip etti.

“Tüm imkanlarımızla yanlarındayız”

İlk olarak Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürü Ceyhun Akgöl ile birlikte Durak Mahallesi’nde taşkın yaşanan alana giden Başkan Gerenli burada vatandaşlar ve yetkililerden detaylı bilgi aldı. Lüleburgaz Belediyesi’nin söz konusu bölgeler için seferber olduğunu söyleyen Başkan Gerenli, “Su baskınından etkilenen komşularımız için ekiplerimiz çalışmalara başladı. Lüleburgaz Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.

Küme Evlerine de inceleme

Başkan Gerenli Durak Mahallesi’nin ardından Köprüaltı Deresi’nin vurduğu bir diğer bölge olan Yıldırım Mahallesi Küme Evleri mevkiine geçti. Derenin hızla yükseldiği bölgede Tatarköy mevkiinde yaşanan taşma sonucunda sel suyunun vurduğu Küme Evleri’nde de Lüleburgaz Belediyesi ekipleri hızla çalışmaya başladı. Bölgedeki su vidanjör yardımıyla çekilmeye başlandı. Öte yandan Başkan Gerenli Lüleburgaz Belediyesi’nin vatandaşının her zaman yanında olacağı mesajını yineleyerek, “Ekip arkadaşlarımızla su taşkınından etkilenen diğer bölgemiz Yıldırım Mahallesi Küme Evler'de çalışmalarımız sürüyor. Önce yaralarımızı saracağız. Sonra kalıcı çözüm için üzerimize düşen ne varsa yapacağız. Her zaman olduğu gibi Lüleburgaz Belediyesi olarak bu zor günlerde de halkımızın hizmetindeyiz” ifadelerini kullandı.

Derede tehlikeli yükseliş

Öte yandan Lüleburgaz Köprüaltı Deresi’ndeki su seviyesinin tehlikeli boyutta yükseldiği gözlemlendi. Su seviyesinin zaman zaman yerleşim yerleriyle hemen hemen aynı seviyeye geldiği görüldü.