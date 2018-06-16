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Tatilciler, bayramda Çeşme'ye akın etti

İZMİR'in Çeşme ilçesi, okulların kapanması ve Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla birçok tatilcinin tercihi olurken, otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Tatilciler, bayramda Çeşme'ye akın etti

İZMİR'in Çeşme ilçesi, okulların kapanması ve Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla birçok tatilcinin tercihi olurken, otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Arife gününden itibaren Çeşme'ye gelmeye başlayan tatilciler, havanın da güzel olmasını fırsat bilerek, plajlara akın etti. Günübirlik tur teknelerini tercih eden tatilciler, Eşek Adası, Makri Ada, Mağaralı Ada'nın berrak koylarında yüzerek, serinledi. 20 metre derinliğe kadar giden mağara, tatilcilerin ilgisini çekerken, birçok tatilci de mağaranın içinde yüzerek, keşifte bulundu. Gezi teknelerinde gün boyu çalan müzik eşliğinde oynayıp, tekne turunun keyfini çıkaran tatilciler, oryantal şov da izledi. Çeşme'nin markalaşmış mahallesi Alaçatı da tatilcilerin en çok tercih ettiği yerlerden oldu. Tatilciler, Alaçatı'nın tarihi dar sokaklarında gezerken, Rum mimarisinin özelliklerini bugüne taşıyan taş evleri de fotoğrafladı. Alaçatı'daki kafe, bar ve restoranlarda oturacak yer bulmakta zorlanan tatilciler, gecenin geç saatlerine kadar tatilin keyfini çıkardı.

Çeşme Çarşısı, Çeşme sahili ve Çeşme Marina tatilcilerle dolarken, gün boyu hareketlilik eksik olmadı. Esnaf, bayram bereketi yaşadığını söyledi.

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