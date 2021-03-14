Soylu'nun annesi Servet Soylu, son yolculuğuna uğurlandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi, eski siyasetçilerden Hasan Soylu'nun eşi Servet Soylu, Gaziosmanpaşa Meydanı'ndaki Merkez Camii'ne düzenlenen cenaze töreni ile Eyüp Mezarlığın'da son yolculuğuna uğurlandı.

Süleyman Soylu’nun annesi Servet Soylu’nun cenaze töreninde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'da katılı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, camiye gelişinde İçişleri Bakanı Soylu ve Babası Hasan Soylu'ya taziyelerini bildirdi. Eroğan yaptığı kısa konuşmada; "Servet annemiz bu millete bu vatana hizmet eden bir evladı yetiştirmiş olmanın bahtiyarlığı içinde” dedi.

Geçmite Doğruyıol Partisi, İstanbul ve Gaziosmanpaşa siyasetine tanınmış bir isim olan Hasan Soylu'nun eşi ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun annesi Servet Soylu geçirdiği rahatsızlık sonucu 75 yaşında yaşamını yitirdi.

Dün hayatını kaybeden Servet Soylu'nun cenazesi akşam Bahçeşehirdeki evlerine götürülmüş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Soylu ailesi taziye ziyaretlerini kabul etmişti. Dün gelen acı haberin ardından bugün 75 yaşanda hayata vea eden Servet Soylu, son yolculuğuna uğurlandı. Anne Soylu için Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze namazının ardından cemaate seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rabbim cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın bizleri. Sevgili Habibinin Livaü’l hamd ismiyle müsemma sancağı altında toplanmayı nasip eylesin” duasında bulundu.

“SERVET ANNEMİZ BÖYLE EVLATLAR YETİŞTİRMİŞ OLMANIN BAHTİYARLIĞI İÇERİSİNDE…

Miting gibi kalabalık oolduğu gözlenen törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ““Servet annemiz, şu anda bu millete, bu memlekete, bu vatana hizmet eden bir evladı da yetiştirmiş olmanın bahtiyarlığı, mutluluğu içerisinde” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: “Zira sevgili Peygamberimizin hadis-i şerifinde de buyurduğu gibi insanlar ölür, ondan sonra hayırlı bir evlat, yaptığı bu dünyadaki hizmetler onun için hep kalıcıdır ve bu hizmetler devam ettiği sürece de onlarla hayırla yâd edilirler, anılırlar. Şimdi Servet annemiz de hem böyle bir evlat, evlatlar yetiştirmiş olmanın inanıyorum ki bahtiyarlığı, güzelliği içinde hakka yürüdü, yürüyor. Hep birlikte şu anda onun cenaze namazında biz de diyoruz ki ya Rab bizleri sevgili Habibinin Livaü’l hamd ismiyle müsemma sancağı altında buluştur, bir araya getir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhume Soylu için Fatiha da okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerinin ardından merhume Soylu’nun tabutuna bir süre omuz verdi.

TABUTUNA OMUZ VERDİ

Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Servet Soylu’nun cenazesinin bulunduğu tabuta omuz verdi.

Servet Soylu'nun cenazesi Eyüpsultan Mezarlığı’nda toprağa verildi.