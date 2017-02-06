Son 10 Yılın Tüyler Ürpertici En İyi 10 Korku Filmi

Son 10 yıl içinde vizyona girmiş olan uykularınızı kaçıracak tüyler ürpertici en iyi 10 filmi listeledik. Listede, paranormal olaylar, şeytan, virüs gibi farklı öğeler barındıran pek çok farklı korku ve gerilim türünde filme yer verdik. İşte, korku filmi tutkunlarının mutlaka izlemesi gereken, son 10 yılın

en iyi korku filmleri

nden 10 tanesi:

1. Öldüren Sis / The Mist (2007)

Herzamanki sakin günlerinden birini geçiren bir kasabaya bir anda ağır bir sis tabakası çöker. Bu sis tabakasının içinde korkunç yaratıklar gizlendiğini fark eden kasaba halkı panikle büyük bir süpermarkete sığınır. Tek kurtuluşları, iyi bir plan yapıp birlikte hareket edebilmelerine bağlıdır.

2. Nefesini Tut / Don't Breathe (2016)

Bir grup genç, gözleri görmeyen zengin bir adamın evini soymaya karar verirler. Adamın kör oluşundan faydalanarak evden kolayca çıkabileceklerini düşünürler. Ancak planlarını uygulamaya koyduklarında yanıldıklarını anlarlar. Evini soymaya kalkıştıkları adam, aslında bir seri katildir ve evinegelen bu genç misafirleri, kurbanlarının arasına eklemek istemektedir.

3. Korku Seansı 2 / The Conjuring 2 (2016)

İlk filmden tanıdığımız Ed Warren ve Lorraine Warren çifti, doğaüstü güçlere sahip kişiler ya da doğaüstü varlıklar tarafından gerçekleştirilen olayları çözmeye devam ediyorlar. 2016 yılının vizyon filmlerinden olan Korku Seansı 2’de esrarengiz olayları çözmede ustalaşan ikiliyi yeni bir görev beklemektedir; 1977 yılında yaşanan bir olayın gizemini çözmek!

4. Ben Efsaneyim / I Am Legend (2007)

Ortaya çıkan bir virüsün, insanlığın çoğunu öldürüp geri kalanları canavara dönüştürmesinden yıllar sonra, New York'ta hayatta kalmayı başarabilen bir adam, bir yandan kendisi gibi hayatta kalmayı başarabilen başka birilerini ararken bir yandan da hastalığın tedavisini bulmaya çalışır.

5. Ruhlar Bölgesi / Insidious (2010)

Yönetmenliğini Paranormal Activity’nin de yönetmeni olan Oren Peli’nin yaptığı yeni korku serisinin ilk ve en iddialı filmi Insidious, 2010 yılında vizyona girerek sinema severlerin beğenisini kazandı. Filmde komaya girdikten sonra doğaüstü ve korkunç olayların içine çekilen küçük bir çocuğun başından geçenleri ve babasının onu kurtarmak için verdiği mücadeleyi izleyeceksiniz.

6. Evdeki Düşman / Orphan (2009)

Çocuklarını henüz doğmadan kaybeden acılı bir çift, yaşadıkları kasabanın yetimhanesinden küçük bir kız çocuğu evlat edinirler. Esther adındaki bu sevimli kız aslında göründüğü kadar iyi niyetli biri değildir. Esther'in kötü yüzünü ilk olarak üvey annesi Kate fark eder. Ancak ne kocası ne de diğerleri Kate'e bir türlü inanmazlar.

7. Karanlık Sular / The Shallows (2016)

Nancy, uzak bir sahilde sörf yaparken büyük bir köpekbalığının saldırısına uğrar. Bacağından yaralanan Nancy, kurtulmayı başarır ve bir kayanın üzerine çıkar. Kendisini kurtaracak hiçkimsenin olmadığı bu ıssız yerde, kıyıyla arasında 100 metre olan bir kayalıkta mahsur kalır. Ancak burada ölmemeye kararlıdır ve kıyıya dönebilmek için acilen bir plan yapması gerekmektedir.

8. Lanetli Çocuk / The Boy (2016)

Greta, İngiliz bir çiftin çocuğuna dadılık yapmak üzere evlerinde işe başlar. Ancak bakacağı çocuğun porselen bir bebek olduğunu görünce çok şaşırır. Daha sonra yaşlı çiftin, bu bebeği, yıllar önce ölen çocuklarının yerine koyduklarını anlar ve çift evde yokken bebekle ilgilenmeyi kabul eder. Ancak uyması gereken kuralları çiğnemeye başlayınca esrarengiz olaylar gerçekleşmeye başlar. Greta, çocuğun canlı olduğunu düşünür.

9. 28 Hafta Sonra / 28 Weeks Later (2007)

Ölümcül bir virüs olan rage virüsünün ortaya çıkmasından altı ay sonra bazı bölgeler karantinaya alınır ve insanlar o bölgelere yerleşmeye başlar. Ancak virüs, sanıldığının aksine tamamen yok olmamıştır. Aylar sonra birbirine kavuşan ailelerden biri büyük bir sır taşımaktadır.

10. Işıklar Sönünce / Lights Out (2016)

Rebecca, küçükken ışıklar söndüğünde korkunç şeyler gördüğünü hatırlasa da bunu artık geride bırakmıştır. Ancak kardeşi Martin'in de aynı şeyleri yaşadığını öğrenince korkularıyla yeniden yüzleşmek zorunda kalır. Yaşadıkları korkuya sebep olan varlığın, anneleriyle bir bağlantısı olduğunu anlayan Rebecca, korkularının üzerine giderek, yaşadıkları olayların arkasındaki gizemi çözmeye karar verir.