Slimfit Takım Elbise Özellikleri

Dar kesim takım elbise, düzenli takım elbise kadar ekstra kumaş olmadan vücudun doğal şeklini takip ederek kesilir. Standart olarak slimfit takım elbise,ceketiniz kaburgalarınız ve beliniz arasında hafifçe ilerler, pantolon ayak bileklerinde uyluğa kıyasla daha dardır. Bu tarz kıyafet özellikle de ince bedenler için daha iyi görünüyor.

En Şık Slimfit Takım Elbise için 5 Kriter

§ Pantolon dar, çok ince bir siluetle ayakkabının üst kısmına oturur; slimfit takım elbise pantolonu iyi uyuyorsa, normal kıyafet pantolonundan biraz daha kısa olarak ayakkabılarınızın tepelerinde oturmalıdır.

§ Gömlek ince olmalı, toplanmamalıdır: Slimfit bir kıyafetle sıradan bir gömlek giyerseniz, ceketinin altında katlanarak potluk yapar, slimfit gömlek ise vücudu sarar.

§ Ceketinizin omuz dikişleri omuz ucunda oturur: Bu şekilde kollar pürüzsüz olacak ve tüm ceket en iyi şekilde görünecektir

§ Ceketinizin genişliği çok sıkı değildir: Her şeyden önce, ceketin tüm düğmelerini belin çevresine tutturabilmelisiniz ve üst düğmeyi kapattığınızda elinizi içeri sokabilmelisiniz.

§ Kravat ve yaka (takım gibi) ince olmalıdır; slimfit takım elbise giyerseniz, kravatınızın ve yaka numaranızın daha dar olması mantıklı olur, en geniş noktada, kravatınızın bir kredi kartından daha geniş olmaması gerekir.

Gerçek standartlarda yapılmadığı ve vücudunuza uygun olmadığı sürece slimfit bir takım elbise modelinin mükemmel bir şekilde uyması gerektiğini bulmak son derece nadirdir. Fakat https://www.pierrecardin.com.tr/erkek-takim-elbise/gibi iyi bir marka, üzerinize tam oturacak takım elbise modeli için tüm kapasiteye sahiptir. Ölçü konusunda endişelenmeden sadece sevdiğiniz renklere odaklanabilirsiniz.