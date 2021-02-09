Sevgililer Günü’ne Farklı Bir Yaklaşım: Seven Ne Yapmaz?   

Boyner, 14 Şubat Sevgililer Günü için çarpıcı bir reklam filmi hazırladı.

“Seven Ne Yapmaz?” başlıklı kampanya, ilişkilerde sıkça karşılaşılabilen ve çiftlerin sevgi kaynaklı da olsa baskı yaratabilen davranışlarını farklı bir bakış açısıyla ele alıyor. Daha önce milletçe sahip olduğumuz kültürel değerleri “Bizim Tarzımız Güzel” kampanyasıyla dile getiren Boyner, bu reklam filminde de “Seven sevdasına güvenir. Çünkü bizim sevdamız güzel. Sen sev yeter.” diyor.

Sevgililerin kıskançlık, güvensizlik gibi durumlarda birbirlerine yapabildikleri kısıtlamalardan yola çıkan ve toplumsal farkındalığımızı artırmak isteyen reklam filmi Seven ne yapmaz? Mesela “Kimdi o kız” demez, “Sileceksin o fotoğrafları” diye söylenmez, “Bunu mu giyeceksin” diye efelenmez, sosyal medya şifrelerini bilmez, kim kimi takip etmiş ilgilenmez, “Ben aradığımda o telefon açılacak” diye söylemez ya da “O kızla bir daha görüşmeyeceksin” asla demez diyerek gerçek sevginin güvenden beslendiğine vurgu yapıyor. Boyner’in “Seven Ne Yapmaz” reklam filmi Sevgililer Günü’nün alışılagelmiş mesajlarından farklı bir konuya dikkat çekerek “Seven sevdasına güvenir, çünkü bizim sevdamız güzel. Sen sev yeter.” mesajıyla bitiyor.

Okan Bayülgen ve Şebnem Bozoklu’nun seslendirdiği “Seven Ne Yapmaz?” reklam filmi VMLY&R reklam ajansı imzası taşıyor, filmin yönetmen koltuğundaysa Baran Baran oturuyor.

Boyner, kampanya özelinde hazırladığı Instagram filtre ve sticker’ları ile “Seven Ne Yapmaz?” konusunu sosyal medyaya da taşıyor.

#SevenNeYapmaz

Reklam filmini izlemek için: https://www.youtube.com/ watch?v=orNL6l4aqEY