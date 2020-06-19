Şair Mehmet Aksu'dan Babalar günü mesajı

Şair ve Yazar kimliği ile tanınan Cezaevi Müdürü, Siyaset Bilimci ve Uzm. Pdr. Mehmet AKSU önemli günler ve haftalar kapsamında kutlanacak Babalar Günü nedeniyle yayınladığı mesajda önemli noktalara dikkat çekti.

Şair ve Yazar kimliği ile tanınan Cezaevi Müdürü, Siyaset Bilimci ve Uzm. Pdr. Mehmet AKSU önemli günler ve haftalar kapsamında kutlanacak Babalar Gününü de vesile kılarak kaleme aldığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

-Sesimi bir perde yüksekten gönderiyorum inşallah yerini bulsun, dediği mesajında; Öteden beri taşıdığım öngörü ile duygularımı kendi ailemde ve muhabbet duyduğum çevrem ile iletişimimde dillendiriyorum. “Aileye çınar olan babaya Ana pınar olur.” Ana baba adamsa, evladında hüner olur. Evlada yüklenilen yarının adresi, ecdadın damarından kan kandırmaz.” Ulaşabilirlik ölçütünde, halkayı genişletmek bugünkü günü yarından kazançlı kılacaktır. Gözlemlerimde olumlu yansımaların varlığı umut verir, ritim tutar öteye.

GÜN BU GÜN

Dünümüzü, günümüzü aldığımız nefese şükrederek kutlayalım. “Anın tadı, bedende can varken acı ya da tatlı. Duaya kalkacak el bırakılmamışsa geride, bıraktığın ne yazar ki olsa geride yatı katı kırk katlı.”

Kişiler ve toplumlar yaşam seyrinde hoşnutluk duyduğu kazanım elde ettiği değer kozasını tohumlandırarak ileriki zamana taşımak ister. Zamanı birlikte yaşayanın benimseyerek sahiplenmesi ile değerin yeri oluşturulur. Sonraki zamanda anılmak muhabbet duyulanı canlı tutar. Canlının hareketi bereketi yaklaştıran olur. An anılmakla solur istenilen yere konur.

Gün bu gün, isteyince zaman durmaz. O anın yaşanmışlığı sonraki zamanda geriden gelenlere feyiz oluşturduğu müddet zaman durur. Ana yüklenilen değerdir, zamana fren olan oğul istek. Muhabbetsiz anılış, kötünün örtülmeyerek yaşanılmış olunan acının tekrar edilmemesi

doğrultusunda tedbirlerin alınmasını salık vermek amaçlı olur. Merhum Mehmet Akif Ersoy’un dediği gibi “Tarih’i, ‘tekerrür’ diye tarif ediyorlar. Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi? ” İşte muhabbetsiz anılışta tarihin tekerrür etmemesi içindir. Günümüzde Sevgililer günü, Kadınlar günü, Anneler günü, Babalar günü vb. günler kutlanmaktadır. Bu kutlamalar tamamen kapitalist zihniyetin dayattığı harcama ve israfa yönelik kutlama olarak enjekte edilmekte ve çarkı döndürülmektedir. Bizim anlayışımıza ve değerlerimize göre olması gereken kutlama bu şekilde değil de; anneler gününde annelerin kıymeti ve değeri, babalar gününde babaların kıymeti ve değeri, diğer günlerde de o gün anılan şahsiyetlerin kıymetleri ve değerleri işlenmeli, öğretilmeli ve yeni nesle bu bilinç

kazandırılarak sonraki zamana aktarılmalıdır.

Toplumların yaşları kendisine has önemli gün ve haftaların doğru bir şekilde işlenip, öğretilerek yaşatılmasıyla doğru orantılıdır.

Bütün günlere verilmesi gereken esas değerin verilmesi temennisiyle, yarının babaları olan

evlatlarımıza anne ve babalarına sahip çıkmalarını, yarın bekledikleri değeri bugün onlara

vermelerini kıymetle öneriyorum.

Babalar, ailenin birlikteliği, aile içi uyum, sağlıklı toplum yapısının oluşturulmasına büyük katkılar sağlarlar. Ailesi yolunda bütün zorlukları üstlenen babalar, milli ve manevi mayayı asil tutturarak çocuklarını geleceğe güvenle hazırlamak için özenle

gayret ederler.

Bunlar rol model babadır, neslimizin ömür yaşı bu babalarla sonsuza uzanacaktır.

Ömürleri daim var olsun inşallah.

Bu duruşta, tüm babaların “Babalar Günü’nü” kutluyorum.

Kalbi selamlarımla, şiir duruşu türkü derinliğinde yaşam muhabbeti dileğimle. 19.06.2020