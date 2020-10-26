Sağlık Eski Bakanı Osman Durmuş hayatını kaybetti

Eski Sağlık bakanlarından Osman Durmuş, geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında yaşamını yitirdi. Açıklama tedavi gördüğü Acıbadem Hastanesi'nden geldi.

Yoğun bakım servisinde tedavisi süren Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş’un hayatını kaybetmesi ile ilgili Acıbadem Ankara Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Yörübulut, yazılı olarak şu açıklamayı yaptı:

“21 Ekim 2020 tarihinde hastanemizin acil servisine getirilen Sayın Osman Durmuş’a gerekli tıbbi değerlendirme sonrası beyin kanaması teşhisi konulmuştur. 5 gündür yoğun bakım servisimizde tedavisine devam edilen Sayın Durmuş, 26 Ekim (bugün) Saat 23:05’te çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz”

DSP-MHP-ANAP Koalisyon Hükümeti'nde Sağlık Bakanı olan Durmuş, 5 Ağustos 1947'de Çankırı'da doğdu.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Osman Durmuş, aynı fakültenin Anatomi Ana Bilim Dalı'nda uzmanlık eğitimi yaptı ve Ankara Hastanesinde Genel Cerrahi İhtisası'nı tamamladı.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yapan Durmuş, 1990'da doçent, 2003 yılında profesör oldu. Ulusal ve uluslararası yayınlarda yaklaşık 60 makalesi yayımlanan Durmuş, MHP'den Kırıkkale Milletvekilliği yaptı.

57'nci Hükümet'te Sağlık Bakanlığı görevini yürüten Osman Durmuş, evli ve 3 çocuk babasıydı.