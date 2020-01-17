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Rahşan Ecevit hayatını kaybetti
Eski başbakanlardan merhum Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, hayatını kaybetti.
YAŞAM 17.01.2020, 22:54 17.01.2020, 23:00 Murat Aydın
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Eski başbakanlardan merhum Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, hayatını kaybetti.
Rahşan Eceviti'in ölüm haberinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan Rahşan Ecevit mesajı! yayınladı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hayatını kaybeden Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet diledi.
İmamoğlu, şunları belirtti:
* Rahşan Ecevit…
* Siyasi hayatımızın kıymetli isimlerinden, Başbakanlık ve CHP Genel Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunan Sayın Bülent Ecevit'in her zaman yanında olmuş ve yol arkadaşlığı yapmıştı.
* Vefat haberi hepimizi üzdü, kendisine Allah'tan rahmet dilerim.
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