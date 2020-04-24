Prof. Dr. Bahadır Erdem, Berna Laçin’i konuk edecek

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahadır Erdem, sosyal izolasyon sebebiyle evlerinde normalden fazla zaman geçiren öğrencilerinin ve kendisini takip eden takipçilerinin motivasyonu yükseltmek için geçtiğimiz günlerde sohbet serisi düzenlemeye başladı.

Türkiye’nin sevilen sanatçılarını, iş dünyasından ve basın camiasından merak edilen isimleri instagram veya YouTube’da sayfasında ağırlayan Prof. Dr. Bahadır Erdem, sıradaki konuğunun sevilen oyuncu Berna Laçin olduğunu açıkladı. Prof. Dr. Bahadır Erdem, Berna Laçin’i 25 Nisan Cumartesi saat 22.00’da instagram canlı yayınında konuk edecek.

Türkiye’nin dört bir yanında çocuk istismarını ve kadın şiddetini önleyici eğitim kampanyası yürüten Prof. Dr. Bahadır Erdem, Aile Hukuku Derneği Başkanı ve TEV Vakfı Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almaya devam etmektedir.