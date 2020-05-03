banner314

banner325

Son Dakika

P&G Türkiye'den 7.5 Milyon Lira değerinde katkı

Türkiye’de 33 yıldır faaliyet gösteren Procter&Gamble (P&G), COVID-19 salgınından etkilenenlere destek olacak yeni topluma katkı çalışmalarıyla, on binlerce aileye toplam 7,5 milyon TL değerinde katkıda bulunacak

YAŞAM 03.05.2020, 11:18 Murat Aydın
P&G Türkiye'den 7.5 Milyon Lira değerinde katkı

Türkiye’de 33 yıldır faaliyet gösteren ve hem ürünleri hem de gerçekleştirdiği projelerle tüketicilerin yaşamlarını iyileştiren Procter&Gamble (P&G), COVID-19 salgınından etkilenenlere destek olacak yeni topluma katkı çalışmalarıyla, on binlerce aileye toplam 7,5 milyon TL değerinde katkıda bulunacak

Çok amaçlı destek programının Ramazan ayağında, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik destek, Türkiye’de 10. yılını kutlayan Fairy ile gerçekleştirilecek.

Dünyanın ve Türkiye’nin en büyük temizlik ve kişisel bakım ürünleri şirketlerinden Fairy, Ariel, Prima, Head&Shoulders gibi markaların üreticisi P&G, faaliyet gösterdiği ülkelerde insanların yaşamlarını iyileştirmek için çalışırken hayata geçirdiği projelerle de topluma katkı sağlamayı hedefliyor. Bu kapsamda bugüne kadar çeşitli projelerle binlerce insanın yaşamına değer katan P&G, salgın sürecinin başladığı Mart ayında başlayan ve Haziran ayın sonuna kadar sürecek farklı çalışmalarla on binlerce aileye destek olacak.

Karantina yurtlarının hijyen ihtiyacı karşılandı

Konuyla ilgili açıklama yapan P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, Mart ayında başlayan ve çok aşamalı bir topluma katkı programı hazırladıklarını belirtti. İlk etapta, yurtdışından gelen ve önlemler kapsamında karantina yurtlarında kalan kişilerin ihtiyaçlarını karşıladıklarını anlatan Turnaoğlu, “COVID-19 sürecinde Mart ayında özellikle yurt dışından gelen vatandaşlarımız Türkiye’nin dört bir yanındaki yurtlarda karantina altına alındı. P&G Türkiye olarak, 15 binden fazla vatandaşın karantinada kaldığı 26 ildeki 41 KYK yurdunda ev konforunu sağlama amacıyla, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile işbirliği içinde ve Kızılay aracılığıyla Ariel çamaşır deterjanı, Flash yüzey temizleyici ve Fairy bulaşık deterjanını ulaştırdık. Buna ilave olarak 17 ildeki 26 yurtta kalan vatandaşlarımıza da Head & Shoulders ve Pantene saç bakım ürünleri, Oral-B diş fırçaları, İpana diş macunları, Gillette tıraş ürünleri ve Orkid pedleri gibi ürünlerimizi gönderdik” dedi.

Fairy’nin 10’uncu yılına özel proje, BOŞA HARCAMA

Turnaoğlu, Fairy’nin Türkiye’deki 10’uncu yılına özel hayata geçirdikleri anlamlı projenin de destek programlarının ikinci fazı olduğunu duyurdu. Yeni sosyal sorumluluk projesiyle tüm dünyanın ve ülkemizin en büyük sorunlarından biri olan israfa karşı mücadele edeceklerini ifade eden Turnaoğlu, “Yapılan araştırmalar, dünyada tüketim için sunulan gıdaların üçte birinin israf olduğunu gösteriyor ve biz de bu noktadan hareketle, Gıda Kurtarma Derneği (GKTD) ile işbirliğine giderek yepyeni bir proje başlatıyoruz” dedi. Turnaoğlu, ‘Boşa Harcama’ adı verilen projenin Türkiye’de 10’uncu yılını kutlayan Fairy ile sürdürüleceğini açıkladı.

Projenin ilk etabıyla hedef 660 bin kişiye ulaşmak

Turnaoğlu “Birinci ayakta Fairy, derneğin lojistik altyapısını ciddi bir bütçeyle finanse edecek. GKTD yılda toplam 330 bin kişiye ulaşıyorken bu destek ile sayı ikiye katlanacak ve 660 bin kişi destekten faydalanmış olacak” diye konuştu.

“Boşa Harcama Projesi” ile gıda israfı konusunda toplumsal farkındalık yaratmayı da hedeflediklerini söyleyen Turnaoğlu, gıda israfına karşı eğitim gerçekleştirilebilmesi için de 50 yeni bağış noktası aktifleştireceklerini, burada da toplam 300 personele eğitim verileceğini açıkladı. Bu çalışmayla toplam 1,5 milyon TL değerinde ürün israfının önlenmesi hedefleniyor.

Ramazan ayında 10 bin ihtiyaç sahibi aileye erzak paketi gönderilecek

Ramazan ayının, aynı zamanda bir dayanışma ayı olduğundan hareketle; ekstra bir çalışma daha başlattıklarını söyleyen Turnaoğlu, bu çalışmanın da yine Fairy koordinasyonuyla yapılacağını ve aşamalı olarak planladıkları topluma destek projelerinin ‘Ramazan Ayı’ bölümünü oluşturduğunu ifade etti. Turnaoğlu, “Yine GKTD aracılığıyla 10 bin ihtiyaç sahibi aileye, içinde ihtiyaç duyabilecekleri temel tüketim maddelerinin olduğu erzak paketlerini ve Fairy ürünlerini göndereceğiz” dedi.

Haziran’da Kızılay ile geniş çaplı işbirliği

Tankut Turnaoğlu, fayda projelerinin son aşamasını ise Ramazan sonrası, bayram döneminde gerçekleştirmeyi planladıklarını belirtti. Yaşanan salgın sürecinde gelir kaybına uğramış ihtiyaç sahibi ailelere Kızılay işbirliğiyle temel hijyen, sağlık ve kişisel bakım ürünlerinden oluşan ve bugüne kadar yapılmış 1,5 milyon liralık ürün bağışına ek, 3 Milyon liralık ayrı bir ürün bağışı daha gerçekleştireceklerini anlatan Turnaoğlu, “Onbinlerce aileye bu desteği vermeyi hedefledik. Uzun yıllardır işbirliği yaptığımız Türk Kızılay’ı ile çalışacağız” dedi.Mart ayında başlayan ve farklı çalışmalarla sürecek tüm bu topluma fayda çalışmalarının yaklaşık 7.5 milyon liralık bir değeri olacağını ifade eden Turnaoğlu, “P&G Türkiye olarak, geçmişte olduğu gibi, içinde bulunduğumuz böylesine özel dönemlerde ve elbette gelecekte de ürünlerimizle ve fayda projelerimizle topluma katkı sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

#P&G Türkiye topluma 7.5 Milyon Lira değerinde katkıda bulunacak
Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 03 Mayıs 2020
İmsak 04:13
Güneş 05:52
Öğle 13:06
İkindi 16:57
Akşam 20:10
Yatsı 21:43
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 53
2. Başakşehir 26 53
3. Galatasaray 26 50
4. Sivasspor 26 49
5. Beşiktaş 26 44
6. Alanyaspor 26 43
7. Fenerbahçe 26 40
8. Göztepe 26 37
9. Gaziantep FK 26 32
10. Denizlispor 26 31
11. Antalyaspor 26 30
12. Gençlerbirliği 26 28
13. Kasımpaşa 26 26
14. Konyaspor 26 26
15. Malatyaspor 26 25
16. Çaykur Rizespor 26 25
17. Ankaragücü 26 23
18. Kayserispor 26 22
Takımlar O P
1. Hatayspor 28 53
2. Erzurum BB 28 47
3. Bursaspor 28 46
4. Adana Demirspor 28 45
5. Akhisar Bld.Spor 28 45
6. Fatih Karagümrük 28 43
7. Altay 28 43
8. Ümraniye 28 40
9. Giresunspor 27 38
10. Keçiörengücü 28 35
11. Balıkesirspor 28 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. İstanbulspor 27 33
14. Altınordu 28 31
15. Boluspor 28 25
16. Osmanlıspor 28 24
17. Adanaspor 28 20
18. Eskişehirspor 28 17
Takımlar O P
1. Liverpool 29 82
2. Man City 28 57
3. Leicester City 29 53
4. Chelsea 29 48
5. M. United 29 45
6. Wolverhampton 29 43
7. Sheffield United 28 43
8. Tottenham 29 41
9. Arsenal 28 40
10. Burnley 29 39
11. Crystal Palace 29 39
12. Everton 29 37
13. Newcastle 29 35
14. Southampton 29 34
15. Brighton 29 29
16. West Ham 29 27
17. Watford 29 27
18. Bournemouth 29 27
19. Aston Villa 28 25
20. Norwich City 29 21
Takımlar O P
1. Barcelona 27 58
2. Real Madrid 27 56
3. Sevilla 27 47
4. Real Sociedad 27 46
5. Getafe 27 46
6. Atletico Madrid 27 45
7. Valencia 27 42
8. Villarreal 27 38
9. Granada 27 38
10. Athletic Bilbao 27 37
11. Osasuna 27 34
12. Real Betis 27 33
13. Levante 27 33
14. Deportivo Alaves 27 32
15. Real Valladolid 27 29
16. Eibar 27 27
17. Celta de Vigo 27 26
18. Mallorca 27 25
19. Leganés 27 23
20. Espanyol 27 20
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir