Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

Papağan 'Paşa'ya doğum günü partisi

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde kafe sahibi Özdilek Ürpek, 7 yaşına giren 'Paşa' isimli papağanı için doğum günü organizasyonu düzenledi.

Papağan 'Paşa'ya doğum günü partisi

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde kafe sahibi Özdilek Ürpek, 7 yaşına giren 'Paşa' isimli papağanı için doğum günü organizasyonu düzenledi.
Gölcük ilçesi Topçular Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi'nde kafe işleten Özdilek Ürpek, sahibi olduğu 'Paşa' isimli papağanın 7'nci yaş günü için organizasyon düzenledi. Çocukların ilgi gösterdiği doğum günü organizasyonunda Paşa için şarkılar çalındı ve pasta kesildi.

Papağanı Paşa'nın artık evladı gibi olduğunu söyleyen Özdilek Ürpek, "17 Ekim 2016 tarihinde Paşa'yla Antalya Manavgat'ta tanıştık. Manavgat'tan aldım getirdim. Yaklaşık 1.5 senedir bizimle. Evladımız gibi oldu, her akşam evimize, her sabah işyerimize Paşa'yla beraber gidip gelmekteyiz. Benden önceki sahipleri Antalya Manavgat'ta yat çekimlerinde fotoğraf çekimi için kullanmış, arkadaşlarım sayesinde Paşa'yla tanışma fırsatım oldu. Bugünde tandık dost ve arkadaşlarımızla Paşa'nın doğum gününü kutluyoruz" dedi.


İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Anahtar Kelimeler:
Papağan Paşaya Doğum Günü Partisi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314