Palandöken: Etil Alkol Aralık ayında raflardan kaldırılacak

ANKARA- Geçtiğimi aylarda yüzden fazla vatandaşın ölümüne neden olan, yüzlerce vatandaşında organlarında hasar bırakan sahte içkiden sonra tedbirler alınmaya başlandı. Sahte içki yapımında kullanılan etil olkolün satışı kısıtlanıyor. Konuyla ilgili açıklama TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den geldi.

Evsel amaçlı etil alkolün kasım sonu itibariyle raflardan kalkacağını hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yeni düzenleme ile birlikte artık etil alkole kolay yoldan ulaşmanın önü kesilmişti. Kasım onu itibariyle de evsel amaçlı etil alkol artık raflardan kaldırılacak. Vatandaşlarımız daha bilinçli olmalı ve merdivenaltı sahte alkol yerine bandrollü şişeleri tercih etmeli” dedi.

-“SAHTE İÇKİ YAPIMI ÇOK FAZLA CAN ALDI”

Evlerde merdivenaltı yapılan kaçak alkollü içkinin çok can aldığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Son zamanlarda birçok ilde sahte alkolden hayatını kaybeden vatandaşların haberleri peş peşe geldi. Aynı zamanda görme kaybı gibi birçok sorun yaşayan vatandaşlar da oldu. Etil alkole ulaşımın kolay olması, bandrollü alkolde ÖTV ve dolayısıyla fiyatın yüksek olması gibi birçok neden bu tür ağır sonuçlara neden oldu. Fakat yeni düzenleme ile artık etil alkole kolay ulaşımının önü kapandı. Dezenfektan yapımı amacıyla etil alkole ulaşıp vatandaşın canına kast edenler artık amaçlarına ulaşamayacak. Emeği geçen herkese TESK adına teşekkürlerimi iletiyorum. Artık etil alkolün internetten satışının yasaklanmasıyla bu gibi kötü haberlerin azalacağını düşünüyorum. Kasım sonu itibariyle de evsel kullanım amaçlı etil alkol raflardan tamamen kalkacak, bunun yerine yalnızca denatüre edilmiş yani acılaştırılmış ve alkol yapımına uygun olmayan genel kullanım amaçlı etil alkolün satışı yapılabilecek” diye konuştu.