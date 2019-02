Ozan Arif hayatını kaybetti... Ülkücüler yasta

OZAN Arif olarak tanınan halk ozanı ve bestekar Arif Şirin (69), Samsun'da kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.



Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kanser tedavisi gören halk ozanı ve bestekar Ali Şirin, bugün saat 05.00 sıralarında hayatını kaybetti.



SAMSUN'DA TOPRAĞA VERİLECEK



Ozan Arif'in Cenazesi 16 Şubat 2019 Cumartesi günü saat 10:00 da Samsun, Atakum / İnecusu, Yalı mah. 6003. Sokaktaki evinden alınarak Büyük Cami'de kılınacak öğle namazına muteakip Kıranköy mezarlığına defnedilecektir. Ülkücü camiada Mustafa Yıldızdoğan, Ahmet Şafak, Ali Kınık ve Atilla Yılmaz ile birlikte en bilinen simalardan olan Ozan Arif Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde saat 04.50'de hayatını kaybetti. Ozan Arif uzun süredir Samsun'da tedavi görüyordu.. Ozan Arif'in ölümü ülkücü camiayı yasa boğdu.



Ozan Arif'in bu son şiiri okunma ve dinleme rekorları kırdı.



Manifesto falan filan,

Geçin beyler bitti bu iş!

Çevir çevir aynı yalan,

Geçin beyler bitti bu iş!..



Aynı potlar, aynı gaflar,

On beş yıldır aynı laflar,T

ek inanan artık saflar!

Geçin beyler bitti bu iş!..



Satman dedik duymadınız,

Sata sata koymadınız!..

Yiye yiye doymadınız,

Geçin beyler bitti bu iş!..



Yiyip içip saçtınız be,

Üretmekten kaçtınız be,

Kaç fabrika açtınız be?

Geçin beyler bitti bu iş!..



Hatta yerken basıldınız,

Köşelere kısıldınız,

Laf ebesi kesildiniz,

Geçin beyler bitti bu iş!..



Bina, zina haddi aştı,

Tokilerle doldu taştı,

Yerler, gökler betonlaştı,

Geçin beyler bitti bu iş!..



Tünel-münel, yol-mol hallet,

Yaptığınız her şey illet!.

Ceremeyi çeken millet,

Geçin beyler bitti bu iş!..



Yol yaparak yol buldunuz(!)

Yol yaptıkça mal buldunuz,

Şeye sürün bol buldunuz!..

Geçin beyler bitti bu iş!..



Götürene hay maşallah,

Götürmeyen eh inşallah!..

Yeter artık hadi yallah...

Geçin beyler bitti bu iş!..



İl il gezen büyük başlar,

Konuşurken şurdan başlar!

Üniverste kurmuş..muşlar...

Geçin beyler bitti bu iş!..



Üniverste tamam, var da,

Mezun olan sokaklarda...

İş-güç yoktur hepsi darda,

Geçin beyler bitti bu iş!..



Tek adamlık nerden çıktı?

Sıktı bre artık sıktı!

Sizden olan sizden bıktı,

Geçin beyler bitti bu iş!..



O diyenler, git gez artık,

Kıç kılıyım demez artık!..

Hayvan terli yemez artık,

Geçin beyler bitti bu iş!..



Korku sardı dağları bak,

Birbirine namert, alçak,

Diyenlerin bu ittifak!..

Geçin beyler bitti bu iş!..



Arif derki; örtmeyin hiç,

Sağa, sola sürtmeyin hiç,

Kıçınızı yırtmayın hiç,

Geçin beyler bitti bu iş!..



OZAN ARİF KİMDİR?



Ozan Arif, Giresun'un Alucra ilçesine bağlı şimdiki ismi ile Yükselen, eski adı ile Hapu köyünde 1949'da doğdu. Babasının memuriyeti dolayısıyla, ilk ve ortaokulu Samsun`da bitirdi. 1970'de başladığı öğretmenlik mesleğinde Samsun'un Devgeriş köyünde 5 yıl öğretmenlik, 4 yıl ise okul müdürlüğü görevi olmak üzere 9 yıl hizmet verdi. 24 Eylül 1980 ve 5 Kasım 1991 tarihleri arasında Almanya'da yaşadı.



Güzel sanatlara yeteneği, şiire ilgisi ve özellikle şairliğe olan kabiliyetinden dolayı okul çağlarında şiir ve resim dallarında birincilikler ve ödüller almaya başlayan Ozan Arif`in başarıları, hayatının ileriki yıllarında yöresel sınırları aşıp Türkiye genelinde de devam etti.



Birçok şiir ve halk edebiyatı yarışmalarında üstün başarı gösteren Ozan Arif`in Türk Halk Edebiyatı`nın şiir, atışma, muamma, irticalen şiir söyleme, lebdeğmez (dudakdeğmez), güzelleme ve diğer dallarında çeşitli tarihlerde aldığı Türkiye birincilikleri, sertifikalar ve ödüller vardır.



Bunların yanında Konya`da Türkiye Aşıklar Bayramı`nda değişik yıllarda, değişik dallarda birincilikler elde eden Ozan Arif, yine Konya Aşıklar Bayramı`nda 1976, 1977 ve 1978 yıllarında her dalda altın madalya kazanmıştır.



Özan ARİF'in unutulmayan şiirlerinden örnekler:



YALAN DÜNYA



Yalan dünya işte senden,

Aha geldim, gidiyorum.

Kalanlara selam benden,

Aha geldim, gidiyorum.



Var mı sana gelip kalan,

Baştan başa murad alan,

Varın yoğun hepsi yalan

Aha geldim, gidiyorum.



Dereyi aş tepeyi aş

Sonu yoktur dolaş dolaş

Günden güne yavaş yavaş

Aha geldim gidiyorum



Yalan dünya sana böyle

Kimler konup göçtü söyle

Ben de işte aynen öyle

Aha geldim gidiyorum



Gülemedim şöyle bir gün

Senelerim geçti sürgün

Gönül sevdiğine dargın

Aha geldim gidiyorum



Arif der ki bunca yıl ay

Geldi geçti vay dünya vay

Yaşamaksa yaşadım say

Aha geldim gidiyorum



“Gurbette ölürsem mezar taşıma,

Ne gün gördü ne de güldü yazsınlar.

Uğrayan olursa okur başıma,

Bu dünyayı zindan bildi yazsınlar.



Sürgün oldu vatanından, yurdundan,

Ayrılmadı sevdiğinin ardından,

Ülkü adlı bir güzelin derdinden,

Sarardı, kurudu, soldu yazsınlar.



Gurbeti alnında yazı bilirdi,

Hasreti devasız sızı bilirdi,

Sırrını en iyi sazı bilirdi,

Dert ortağı altı teldi yazsınlar.



Bu kendi dilinden kendi târifi,

Esirgemen bir Yasin-i şerif`i,

Vatan hasretiyle Ozan Arif`i

İki gözü açık öldü yazsınlar.



Ozan Arif



MERHUMUN “KÜNYE”Sİ



“Tevellüt kırkdokuz, adım Arif’tir.

Soyadım kütükte ŞİRİN bilinir.

Giresun, Alucra, Hapu Köyünden,

Soyumu sopumu sorun, bilinir.



Ozan diye tanır tanıyan beni,

Gönlümde yaşatmam garezi, kini,

Ve lâkin memleket, millet haini,

Olanlarla aram serin bilinir.



Siz sakın sanmayın el vurdu bana;

Öpmeye kalktığım el vurdu bana,

Bülbül idim bülbül, gül vurdu bana,

O yüzden dertlerim derin bilinir.



Hakkımda istenen ceza çok benim.

İpe de çekseler korkum yok benim.

Allah’a çok şükür alnım ak benim.

Bekleyin.. Sabredin.. Durun, bilinir.



Ben Arif’im, baba bildim devleti.

Benim işim uyandırmak Milleti.

Söylediğim bu destanın kıymeti,

Bu gün bilinmezse, yarın bilinir.



OSMAN AĞA’YA YAZDIĞI ŞİİR

OSMAN AĞA’M!..



Torununum amma görmedim seni,

Okuyup öğrendim ben Osman Ağa’m…

Çocuk iken bile oynarken hani,

En önde olmuşsun en, Osman Ağa’m…



Ağırbaşlı daha genç bir yiğittin,

O genç yaşta Balkan Harbine gittin…

Gazi olup döndün, sandılar bittin…

Hâlbuki şen döndün şen Osman Ağa’m…



Şen dönmüştün çünkü gazi olmuştun,

Sağ dizinden bir şarapnel almıştın,

Genç yaşında ondan topal kalmıştın,

Ün oldu o halin ün Osman Ağa’m…



Nerde geçse “Topal Osman„ın adı,

Ermenisi, Rum’u bastı feryadı!..

Giresun’un en şerefli evladı,

Bana göre sensin sen Osman Ağa’m…



“Harşıt„ deresinde kurarak pusu,

Bozguna uğrattın işgalci Rus’u,

Hele o kudurmuş Rum’u, Pontus’u,

Men ettin hayattan men Osman Ağa’m!..



Sen var iken yara açamadılar,

Türklerin kanını içemediler!

Çoğunu geberttin kaçamadılar,

Çalamaz oldular çan Osman Ağa’m!..



Ermeniyi, Rumu önüne kattın,

Tüm Karadeniz’den kazıyıp attın,

Kararan talihi sen aydınlattın,

Tan doğdu seninle tan Osman Ağa’m!..



Türk’ün düşmanına hep sancı oldun,

Sen Türk’ün adeta bir hıncı oldun!

Kınına sığmayan kılıncı oldun,

Seni zapt etmedi kın Osman Ağa’m!..



Kınından bir çıktın, bilmedin yılma,

Silme cesarettin, vallahi silme…

Çünkü ta Asya’dan, Oğuzdan gelme,

Cevherinde olan gen Osman Ağa’m!..



Bu teşhistir teşhis, bu bir tanıdır…

Soyun Oğuzların, Çepni yanıdır,

Katıksız hakiki Türk’ün kanıdır,

Damarında gezen kan Osman Ağa’m…



Şanın ve şöhretin destanken dile,

Hele şu Havza’ya gelişin hele!..

Orda Atatürk’le verip elele,

Yön çizdin Millete yön Osman Ağa’m…



Darda iken Yurdun, Milletin darda,

En doğru kararı verdin sen orda!

Afyonkarahisar, İscehisarda,

Tarih yazdın tarih dün Osman Ağa’m!..



Şerefinle, namusunla, arınla,

Malınla, canınla bütün varınla,

Kurduğun gönüllü alaylarınla,

Şan saldın Vatan’a şan Osman Ağa’m…



Sen yükü taşıyan direklerdensin,

Yunanı kürüyen küreklerdensin,

Bu devleti kuran yüreklerdensin,

Can verdin devlete can Osman Ağa’m!..



Buna rağmen buna, giderken önde,

Zerre kadar bir suç, yok iken sende,

O meçhul “Şükrü Bey„ meselesinde,

Zan altında kaldın zan Osman Ağa’m…



Oysaki sen haksızları susturdun!

Asileri yakaladın, kıstırdın!..

Ve Koçgiri isyanını bastırdın,

Kin duydular sana kin Osman Ağa’m!..



Kin duyanlar sana pusu kurdular!..

Gelip oturduğun evi sardılar,

Bir Nisan akşamı seni vurdular,

Gün görmeden gittin gün Osman Ağa’m!..



Gitsen de doğrusun gitsen de haksın,

Seni haksız bulan kendine baksın!

Kıyamete kadar yaşayacaksın,

Veremezler sana son Osman Ağa’m!..



Bu destan bir nebze senin tarifin,

Tarif de destanı yazan Arif‘in...

İnan ki torunun Ozan Arif‘in,

Gönlünde hansın sen, Han Osman Ağa’m…



Ozan ARİF

GIRESUN ALUCRA.